https://tr.sputniknews.com/20210830/hindistanin-firozabad-sehrinde-gizemli-yuksek-atesten-12-cocuk-daha-hayatini-kaybetti-1048453717.html

Hindistan'ın Firozabad şehrinde 'gizemli' yüksek ateşten 12 çocuk daha hayatını kaybetti

Hindistan'ın Firozabad şehrinde 'gizemli' yüksek ateşten 12 çocuk daha hayatını kaybetti

Hindistan'ın Firozabad şehrinde son 24 saatte 12 çocuğun daha 'gizemli yüksek ateşe' yenik düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T18:35+0300

2021-08-30T18:35+0300

2021-08-30T18:35+0300

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The Times of India'nın haberine göre, yetkililerin pazar günü yaptığı açıklamada, Uttar Pradesh eyaletinin bazı bölgelerinde yaygınlaşan 'yoğun' viral ateş nedeniyle geçen hafta 40'ı çocuk olmak üzere 68 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Hastaların çoğunda yüksek ateş, vücut sıvısının azalması ve trombosit sayısında ani bir düşüş görülürken 10 günü aşan iyileşme süresi nedeniyle devlet hastanelerinin yatak sayısında yoğunluk oluştu.Agra, Mathura, Mainpuri, Etah ve Kasganj bölgelerinden çok sayıda vaka bildirilirken Firozabad'ın 'gizemli hastalıktan' en fazla etkilenen bölge oldu.Firozabad'da son 24 saatte 12 çocuğun viral ateşten öldüğü ve ölümlerin kesin nedeninin araştırıldığı belirtildi.Firozabad tıp fakültesinde 135 çocuktan 72'sinin yaşam mücadelesi verdiği aktarıldı. Öte yandan, yetkililer, hastaların yarısından fazlasının dang humması semptomları taşıdığını söyledi.Kırsal alanların kötü etkilenmesiyle hastaların bir kısmı Agra'ya ve diğer şehirlere götürülürken Sağlık Müdürlüğü ekipleri de köylülere ilaç ulaştırıyor. Ancak özel hastanelerde ve kırsal kesimdeki evlerde ölenlerin kaydının olmadığı aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210818/dunya-saglik-orgutunden-hindistan-ve-afrika-icin-sahte-kovid-19-asisi-uyarisi-1048140865.html

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hindistan, virüs, çocuk, ölüm, grip, viral, ateş, hastalık, koronavirüs, kovid-19