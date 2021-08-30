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https://tr.sputniknews.com/20210830/irak-cumhurbaskani-salih-ulke-mevcut-sistemle-yonetilemez--1048437062.html
Irak Cumhurbaşkanı Salih: Ülke mevcut sistemle yönetilemez
Irak Cumhurbaşkanı Salih: Ülke mevcut sistemle yönetilemez
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkenin mevcut sistemle yönetilemeyeceğini ifade ederek, 10 Ekim'deki erken seçimlerin ve anayasanın değiştirilmesinin durumun... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T07:21+0300
2021-08-30T07:21+0300
dünya
irak
açıklama
berhem salih
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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat’ta 'Çözümler' isimli Rafideyn Formu’nun açılış konuşmasında, 10 Ekim’de yapılacak erken seçimlerin Irak’ın daha iyi bir yere gelmesi için 'dönüm noktası' olacağını belirtti. Siyasi güçler ve toplumun önemli bölümünun olumlu yanları olmasına karşın anayasanın değiştirilmesini istediğini ifade eden Salih, "Irak’ı artık bu anayasa ve mevcut sistemle yönetmek mümkün değil. Erken seçimler ve anayasanın değiştirilmesi ülkedeki hizmet kalitesinin artırılması ve durumun iyileştirilmesi için dönüm noktası olması gerekir. Seçimler, ayrıca birikmiş krizlerin çözümü için vesiledir" dedi. Geçtiğimiz 100 yılda Irak’ta mezhep ve etnik temelli çeşitli katliamlar ve mezalimlerin yaşandığını vurgulayan Salih, 2003 sonrası Irak’ta da terör ve dış müdahale sorunlarıyla karşılaştıklarını kaydetti. Süleymaniye'deki iç sorunlarIrak Cumhurbaşkanı, üyesi olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) kurucu Başkanı Celal Talabani’nin oğlu Bafıl Talabani ve yeğeni Lahor Şeyh Cengi arasında Süleymaniye’de yaşayan ve silahlı çatışmaya dönüşme aşamasına gelen sorun ve çekişmelere değinerek, "Süleymaniye’deki sorunlar aynı evin evlatları arasındaki sorundur. Bu sorunlar (KYB) birikmiş ve gerçek bir durumun patlamasından kaynaklandı. Sorunların barışçıl yolla çözülmesi için şahsen müdahalelerim oldu. Bu sorunlar Irak’ın diğer yerlerindeki sorunlarından bağımsız değil ve hepsi reform bekleyen sorunlar” diye konuştu. Suriye'nin Bağdat Konferansı'na çağrılmamasıBağdat’ta dün düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na Suriye’nin neden davet edilmediği? sorusunu yanıtlayan Salih, "Suriye, hep bizimledir ve konferans sırasındaki tüm görüşmelerimde Suriye ve Suriye’deki sorunlar masadaydı. Suriye, Irak için önemli bir ülkedir ve Suriye halkı Irak halkının kardeşidir” değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210828/irak-basbakani-topraklarimizin-baskalarina-saldiri-sahasi-olmasina-izin-vermeyecegiz-1048413528.html
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irak, açıklama, berhem salih

Irak Cumhurbaşkanı Salih: Ülke mevcut sistemle yönetilemez

07:21 30.08.2021
© AABerhem Salih
Berhem Salih - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkenin mevcut sistemle yönetilemeyeceğini ifade ederek, 10 Ekim'deki erken seçimlerin ve anayasanın değiştirilmesinin durumun iyileştirilmesi için 'dönüm noktası' olacağını söyledi.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat’ta 'Çözümler' isimli Rafideyn Formu’nun açılış konuşmasında, 10 Ekim’de yapılacak erken seçimlerin Irak’ın daha iyi bir yere gelmesi için 'dönüm noktası' olacağını belirtti.
Siyasi güçler ve toplumun önemli bölümünun olumlu yanları olmasına karşın anayasanın değiştirilmesini istediğini ifade eden Salih, "Irak’ı artık bu anayasa ve mevcut sistemle yönetmek mümkün değil. Erken seçimler ve anayasanın değiştirilmesi ülkedeki hizmet kalitesinin artırılması ve durumun iyileştirilmesi için dönüm noktası olması gerekir. Seçimler, ayrıca birikmiş krizlerin çözümü için vesiledir" dedi.
Geçtiğimiz 100 yılda Irak’ta mezhep ve etnik temelli çeşitli katliamlar ve mezalimlerin yaşandığını vurgulayan Salih, 2003 sonrası Irak’ta da terör ve dış müdahale sorunlarıyla karşılaştıklarını kaydetti.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
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28 Ağustos, 23:07
Süleymaniye'deki iç sorunlar
Irak Cumhurbaşkanı, üyesi olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) kurucu Başkanı Celal Talabani’nin oğlu Bafıl Talabani ve yeğeni Lahor Şeyh Cengi arasında Süleymaniye’de yaşayan ve silahlı çatışmaya dönüşme aşamasına gelen sorun ve çekişmelere değinerek, "Süleymaniye’deki sorunlar aynı evin evlatları arasındaki sorundur. Bu sorunlar (KYB) birikmiş ve gerçek bir durumun patlamasından kaynaklandı. Sorunların barışçıl yolla çözülmesi için şahsen müdahalelerim oldu. Bu sorunlar Irak’ın diğer yerlerindeki sorunlarından bağımsız değil ve hepsi reform bekleyen sorunlar” diye konuştu.

Suriye'nin Bağdat Konferansı'na çağrılmaması

Bağdat’ta dün düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na Suriye’nin neden davet edilmediği? sorusunu yanıtlayan Salih, "Suriye, hep bizimledir ve konferans sırasındaki tüm görüşmelerimde Suriye ve Suriye’deki sorunlar masadaydı. Suriye, Irak için önemli bir ülkedir ve Suriye halkı Irak halkının kardeşidir” değerlendirmesinde bulundu.
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