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https://tr.sputniknews.com/20210830/japonyada-bir-milyon-moderna-asisi-daha-askiya-alindi--1048443015.html
Japonya'da bir milyon Moderna aşısı daha askıya alındı
Japonya'da bir milyon Moderna aşısı daha askıya alındı
Japonya'da Moderna aşılarında yabancı madde bulunması ve iki kişinin ölmesinin ardından, ülke genelinde bir milyon aşı daha askıya alındı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T12:53+0300
2021-08-30T12:52+0300
dünya
japonya
koronavirüs
koronavirüs aşısı
moderna
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Japonya'da günlük koronavirüs vaka sayıları 25 bini aşarken, ülke Moderna aşıları nedeniyle aşılama kriziyle karşı karşıya. Geçen günlerde Moderna aşısında yabancı madde bulunmasının ardından, ülke genelinde bir milyon aşı daha askıya alındı. Askıya alınan aşılar, toplamda 2.6 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Aşıyla ilgili gelen raporlarda, dozlar içerisinde henüz tespit edilemeyen pembe ve siyah maddeler bulunmuştu ve iki kişi de hayatını kaybetmişti. Hükümet ise, aşılarda herhangi bir güvenlik sorununun tespit edilmediğini ve askıya alma kararının önlem amaçlı alındığını söylemişti. Bir aşı bilgi grubu olan Cov-Navi'nin başkan yardımcısı doktor Takahiro Kinoshita, "Bence, yabancı maddelerin görülmesi, ani ölümler üzerinde doğrudan etkili değil. Karışan maddeler bazı insanlar için ölüme neden olacak kadar tehlikeli olsaydı, muhtemelen çok daha fazla insan aşıdan sonra bazı semptomlardan muzdarip olurdu" ifadelerini kullandı. Kinoshita ayrıca, "Yine de, aşıların zararını değerlendirmek için kesinlikle daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" dedi. Japonya, daha önce de 1.63 milyon doz aşıyı yabancı madde tespit edildiği için iptal etmişti. Tokyo'daki NTT Tıp Merkezi'nde çalışan Avustralyalı doktor Nicholas Rennick ise, kontaminasyonun 'ciddi bir sorun' olduğunu ancak Moderna aşılarının 'uygun önlemlerle devam etmesi' gerektiğini söyledi.Nüfusun yüzde 44'ünün aşılandığı Japonya'da, aşılamayı hızlandırmak için AstraZeneca aşısını diğer aşılarla karıştırma olasılığını araştırıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210826/japonyada-16-milyon-doz-moderna-toplatiliyor-yabanci-madde-tespit-edildi-1048352205.html
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japonya, koronavirüs, koronavirüs aşısı, moderna

Japonya'da bir milyon Moderna aşısı daha askıya alındı

12:53 30.08.2021
© REUTERS / Dado RuvicModerna, koronavirüs aşısı
Moderna, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Japonya'da Moderna aşılarında yabancı madde bulunması ve iki kişinin ölmesinin ardından, ülke genelinde bir milyon aşı daha askıya alındı.
Japonya'da günlük koronavirüs vaka sayıları 25 bini aşarken, ülke Moderna aşıları nedeniyle aşılama kriziyle karşı karşıya. Geçen günlerde Moderna aşısında yabancı madde bulunmasının ardından, ülke genelinde bir milyon aşı daha askıya alındı.
Askıya alınan aşılar, toplamda 2.6 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Aşıyla ilgili gelen raporlarda, dozlar içerisinde henüz tespit edilemeyen pembe ve siyah maddeler bulunmuştu ve iki kişi de hayatını kaybetmişti. Hükümet ise, aşılarda herhangi bir güvenlik sorununun tespit edilmediğini ve askıya alma kararının önlem amaçlı alındığını söylemişti.
Bir aşı bilgi grubu olan Cov-Navi'nin başkan yardımcısı doktor Takahiro Kinoshita, "Bence, yabancı maddelerin görülmesi, ani ölümler üzerinde doğrudan etkili değil. Karışan maddeler bazı insanlar için ölüme neden olacak kadar tehlikeli olsaydı, muhtemelen çok daha fazla insan aşıdan sonra bazı semptomlardan muzdarip olurdu" ifadelerini kullandı.
Kinoshita ayrıca, "Yine de, aşıların zararını değerlendirmek için kesinlikle daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" dedi. Japonya, daha önce de 1.63 milyon doz aşıyı yabancı madde tespit edildiği için iptal etmişti.
Moderna - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
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Japonya'da 1.6 milyon doz Moderna toplatılıyor: Yabancı madde tespit edildi
26 Ağustos, 12:32
Tokyo'daki NTT Tıp Merkezi'nde çalışan Avustralyalı doktor Nicholas Rennick ise, kontaminasyonun 'ciddi bir sorun' olduğunu ancak Moderna aşılarının 'uygun önlemlerle devam etmesi' gerektiğini söyledi.
Nüfusun yüzde 44'ünün aşılandığı Japonya'da, aşılamayı hızlandırmak için AstraZeneca aşısını diğer aşılarla karıştırma olasılığını araştırıyor.
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