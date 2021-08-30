https://tr.sputniknews.com/20210830/rus-disisleri-abd-yurtdisinda-ruslari-avlamak-ile-mesgul-1048456270.html

Rus Dışişleri: ABD yurtdışında Rusları ‘avlamak’ ile meşgul

Rus Dışişleri: ABD yurtdışında Rusları ‘avlamak’ ile meşgul

Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Lukyantsev, ABD'nin 2008'den bu yana üçüncü ülkelerdeki Rusya vatandaşlarını, sonradan ABD'ye... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T20:06+0300

2021-08-30T20:06+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Grigory Lukyantsev, Sputnik’e demecinde ABD'nin 2008'den bu yana üçüncü ülkelerdeki Rusya vatandaşlarını, sonradan ABD'ye iade amacıyla gerçek anlamda avladığını, bu tür davaların sayısının 50'ye ulaştığını ve artmaya devam ettiğini belirtti.Lukyantsev, “Doğrudan takibi ele alacak olursak ABD'nin kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine yurt dışındaki vatandaşlarımızın peşine düşülmesi ve üçüncü ülkelerde tutuklanması, ayrıca ABD’de adalete teslim edilmesi amacıyla o ülkelerden dışarı çıkarılmaya çalışılması bunun bariz bir örneğidir. 2008'den bu yana buna benzer 50'den fazla dava olduğu biliniyor ve ne yazık ki bu olayların sayısı artmaya devam ediyor” diye konuştu.Rusya vatandaşlarının ABD’ye gönderilip Amerikan adalet sistemi karşısına çıkarıldıklarında kendilerine Amerikan adli makamları tarafından güçlü etki ve baskı uygulandığının altını çizen Lukyantsev, soruşturmayla bir anlaşma yapınca o ülkede maruz kalacakları cezanın hafifletilmesini talep edebilecekleri gerekçesiyle bu kişilerin soruşturma ile işbirliği yapmaya, suç itirafına zorlandıklarını vurguladı.Rus diplomat, “Aynı zamanda birçok yurttaşımız, kendilerine yöneltilen suçlamalar asılsız olduğu için suçlarını itiraf etmeyi reddediyor" ifadelerini kullandı.Lukyantsev, Ruslara yönelik diğer etki yöntemlerinin de uygulandığını, örneğin birilerinin ciddi kronik hastalıkları olduğu halde dahi kalifiye tıbbi yardımın geç sağlandığını ya da tamamen reddedilebildiğini vurguladı.Şu anda yurtdışındaki ıslah evlerinde 9 bin 218 Rus vatandaşı bulunuyor. Bunların arasından 4 bin 371 kişi şüpheli, bin 895 vatandaş ise sanık olarak işlem görüyor, 2 bin 952 kişi ise hüküm giymiş durumda.

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abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı