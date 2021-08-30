https://tr.sputniknews.com/20210830/taliban-yetkilisiyle-roportaj-yapan-kadin-gazeteci-ulkeyi-terk-etti-1048440456.html

Taliban yetkilisiyle röportaj yapan kadın gazeteci ülkeyi terk etti

Taliban yetkilisiyle röportaj yapan kadın gazeteci ülkeyi terk etti

Afganistan'da Taliban yetkilisini ekrana çıkaran kadın spiker ülkeyi terk etti. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T11:21+0300

2021-08-30T11:21+0300

2021-08-30T11:20+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

gazeteci

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Afganistan'da Taliban sözcüsünü ekrana çıkaran kadın sunucu Beheshta Arghand'ın ülkeyi terk ettiği öğrenildi. "Milyonlarca insan gibi ben de Taliban'dan korkuyorum" diyen Arghand, "Hemen hemen tüm tanınmış muhabirlerimiz ve gazetecilerimiz ayrıldı. Yerlerini doldurmak için deli gibi çalışıyoruz. İnsanları dışarı çıkarmak ve operasyonu sürdürmek gibi iki problemimiz var" ifadelerini kullandı.CNN'e konuşan Arghand, Taliban Sözcüsü Yousafzai ile röportaj yaptıktan iki gün sonra ailesiyle birlikte Katar Hava Kuvvetleri'ne ait tahliye uçuşuna bindiği öğrenildi. Kabil Üniversitesi'nde gazetecilik okuyan 24 yaşındaki Arghand ayrıca, Taliban'ın sözlerini tutması durumunda ülkesine geri dönebileceğini açıkladı:"Güvende olduğumu ve benim için bir tehdit olmadığını bilirsem, ülkeme geri döneceğim ve ülkem için çalışacağım."Sunucu, "Taliban söylediklerini uygular ve durum düzelirse ülkeme geri döneceğim ve ülkem için, halkım için çalışacağım" dedi. Arghand'ın röportajı, Taliban'ın bir kadın sunucuyla canlı yayına çıktığı ilk röportaj olma özelliğine sahip.TOLO'nun sahibi Saad Mohseni ise 'Neredeyse tüm tanınmış muhabirlerimiz ve gazetecilerimiz ayrıldı' sözleri ile ülkedeki son durumu özetledi.

https://tr.sputniknews.com/20210830/taliban-hava-saldirisi-nedeniyle-abdyi-kinadi-1048439128.html

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afganistan, taliban, gazeteci