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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210830/taliban-yetkilisiyle-roportaj-yapan-kadin-gazeteci-ulkeyi-terk-etti-1048440456.html
Taliban yetkilisiyle röportaj yapan kadın gazeteci ülkeyi terk etti
Taliban yetkilisiyle röportaj yapan kadın gazeteci ülkeyi terk etti
Afganistan'da Taliban yetkilisini ekrana çıkaran kadın spiker ülkeyi terk etti. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T11:21+0300
2021-08-30T11:20+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
gazeteci
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Afganistan'da Taliban sözcüsünü ekrana çıkaran kadın sunucu Beheshta Arghand'ın ülkeyi terk ettiği öğrenildi. "Milyonlarca insan gibi ben de Taliban'dan korkuyorum" diyen Arghand, "Hemen hemen tüm tanınmış muhabirlerimiz ve gazetecilerimiz ayrıldı. Yerlerini doldurmak için deli gibi çalışıyoruz. İnsanları dışarı çıkarmak ve operasyonu sürdürmek gibi iki problemimiz var" ifadelerini kullandı.CNN'e konuşan Arghand, Taliban Sözcüsü Yousafzai ile röportaj yaptıktan iki gün sonra ailesiyle birlikte Katar Hava Kuvvetleri'ne ait tahliye uçuşuna bindiği öğrenildi. Kabil Üniversitesi'nde gazetecilik okuyan 24 yaşındaki Arghand ayrıca, Taliban'ın sözlerini tutması durumunda ülkesine geri dönebileceğini açıkladı:"Güvende olduğumu ve benim için bir tehdit olmadığını bilirsem, ülkeme geri döneceğim ve ülkem için çalışacağım."Sunucu, "Taliban söylediklerini uygular ve durum düzelirse ülkeme geri döneceğim ve ülkem için, halkım için çalışacağım" dedi. Arghand'ın röportajı, Taliban'ın bir kadın sunucuyla canlı yayına çıktığı ilk röportaj olma özelliğine sahip.TOLO'nun sahibi Saad Mohseni ise 'Neredeyse tüm tanınmış muhabirlerimiz ve gazetecilerimiz ayrıldı' sözleri ile ülkedeki son durumu özetledi.
https://tr.sputniknews.com/20210830/taliban-hava-saldirisi-nedeniyle-abdyi-kinadi-1048439128.html
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afganistan, taliban, gazeteci

Taliban yetkilisiyle röportaj yapan kadın gazeteci ülkeyi terk etti

11:21 30.08.2021
© TOLO NewsBeheshta Arghand
Beheshta Arghand - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© TOLO News
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Afganistan'da Taliban yetkilisini ekrana çıkaran kadın spiker ülkeyi terk etti.
Afganistan'da Taliban sözcüsünü ekrana çıkaran kadın sunucu Beheshta Arghand'ın ülkeyi terk ettiği öğrenildi.
"Milyonlarca insan gibi ben de Taliban'dan korkuyorum" diyen Arghand, "Hemen hemen tüm tanınmış muhabirlerimiz ve gazetecilerimiz ayrıldı. Yerlerini doldurmak için deli gibi çalışıyoruz. İnsanları dışarı çıkarmak ve operasyonu sürdürmek gibi iki problemimiz var" ifadelerini kullandı.
CNN'e konuşan Arghand, Taliban Sözcüsü Yousafzai ile röportaj yaptıktan iki gün sonra ailesiyle birlikte Katar Hava Kuvvetleri'ne ait tahliye uçuşuna bindiği öğrenildi.
Kabil Üniversitesi'nde gazetecilik okuyan 24 yaşındaki Arghand ayrıca, Taliban'ın sözlerini tutması durumunda ülkesine geri dönebileceğini açıkladı:
Kabil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban, hava saldırısı nedeniyle ABD'yi kınadı
10:16
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"Güvende olduğumu ve benim için bir tehdit olmadığını bilirsem, ülkeme geri döneceğim ve ülkem için çalışacağım."
Sunucu, "Taliban söylediklerini uygular ve durum düzelirse ülkeme geri döneceğim ve ülkem için, halkım için çalışacağım" dedi. Arghand'ın röportajı, Taliban'ın bir kadın sunucuyla canlı yayına çıktığı ilk röportaj olma özelliğine sahip.
TOLO'nun sahibi Saad Mohseni ise 'Neredeyse tüm tanınmış muhabirlerimiz ve gazetecilerimiz ayrıldı' sözleri ile ülkedeki son durumu özetledi.
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