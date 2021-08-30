https://tr.sputniknews.com/20210830/tekneyle-kacarken-yakalanan-fetoculer-tutuklandi-1048436414.html

Tekneyle kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Tekneyle kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında FETÖ/PDY suçundan ordudan ihraç ve açıkta olan 6 askeri personel tekne ile kaçış hazırlığında iken yakalandı. Hakim... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T06:17+0300

2021-08-30T06:17+0300

2021-08-30T06:16+0300

türkiye

bodrum

fetö/pdy

tekne

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Bodrum KOM Grup Amirliği’nin yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu bir tekneye operasyon düzenlendi. Tekne içerisinde FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış, Ankara, Bursa ve Eskişehir olmak üzere çeşitli illerin Ağır Ceza Mahkemelerinde FETÖ/PYD'den yargılamaları devam eden açıkta ve ihraç olan 6 askeri personel yakalandı. Gözaltına alınan Yüzbaşı O.Ş., Teğmen E.U., Teğmen H.A., Astsubay N.I., Astsubay G.A. ve Astsubay G.A. isimli şüpheliler Bodrum KOM Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20210810/yunanistana-kacmak-isterken-yakalanan-4-feto-suphelisinden-3u-tutuklandi-1047181346.html

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bodrum, fetö/pdy, tekne