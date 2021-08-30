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Tekneyle kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı
Tekneyle kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında FETÖ/PDY suçundan ordudan ihraç ve açıkta olan 6 askeri personel tekne ile kaçış hazırlığında iken yakalandı. Hakim... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
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Bodrum KOM Grup Amirliği’nin yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu bir tekneye operasyon düzenlendi. Tekne içerisinde FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış, Ankara, Bursa ve Eskişehir olmak üzere çeşitli illerin Ağır Ceza Mahkemelerinde FETÖ/PYD'den yargılamaları devam eden açıkta ve ihraç olan 6 askeri personel yakalandı. Gözaltına alınan Yüzbaşı O.Ş., Teğmen E.U., Teğmen H.A., Astsubay N.I., Astsubay G.A. ve Astsubay G.A. isimli şüpheliler Bodrum KOM Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20210810/yunanistana-kacmak-isterken-yakalanan-4-feto-suphelisinden-3u-tutuklandi-1047181346.html
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bodrum, fetö/pdy, tekne

Tekneyle kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

06:17 30.08.2021
© İHATekneyle kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı
Tekneyle kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© İHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında FETÖ/PDY suçundan ordudan ihraç ve açıkta olan 6 askeri personel tekne ile kaçış hazırlığında iken yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan 6 kişi tutuklandı.
Bodrum KOM Grup Amirliği’nin yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu bir tekneye operasyon düzenlendi.
Tekne içerisinde FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış, Ankara, Bursa ve Eskişehir olmak üzere çeşitli illerin Ağır Ceza Mahkemelerinde FETÖ/PYD'den yargılamaları devam eden açıkta ve ihraç olan 6 askeri personel yakalandı.
Gözaltına alınan Yüzbaşı O.Ş., Teğmen E.U., Teğmen H.A., Astsubay N.I., Astsubay G.A. ve Astsubay G.A. isimli şüpheliler Bodrum KOM Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme, yargı , dava - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı
10 Ağustos, 12:10
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