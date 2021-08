https://tr.sputniknews.com/20210831/birlesmis-milletler-genel-sekreteri-guterres-afganistanda-insani-felaket-kapida-1048489367.html

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Afganistan'da insani felaket kapıda

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Afganistan'da insani felaket kapıda

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni bir döneme giren Afganistan'da derinleşen insani ve ekonomik kriz ile temel hizmetlerin tamamen... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T21:19+0300

2021-08-31T21:19+0300

2021-08-31T21:19+0300

dünya

afganistan

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreteri antonio guterres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048163218_0:229:2826:1819_1920x0_80_0_0_aa50bd772c32c148c924ab14a2a86709.jpg

Guterres, ABD'nin Afganistan'dan çekilme ve tahliyeleri tamamlaması ile Taliban'ın ülkede kontrolü tamamen ele almasının ardından yazılı bir açıklama yaparak ülkedeki insani duruma dikkati çekti.Afgan nüfusunun neredeyse yarısının, yani 18 milyon kişinin, insani yardıma muhtaç olduğunu belirten Guterres, ''Her üç Afgandan biri, bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmiyor.'' ifadesini kullandı.Afgan çocuklarının yarısından fazlasının gelecek yıla kadar aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmasının beklendiğine dikkati çeken Guterres, ''Halk, her geçen gün temel hizmetlere erişimi kaybediyor. İnsani bir felaket kapıda.'' uyarısında bulundu.Afgan halkının şu an her zamankinden daha fazla uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Guterres, ülkedeki şiddetli kuraklık ve yaklaşan sert kış koşulları nedeniyle daha fazla gıda, barınma ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulacağını ifada etti.Afganistan'daki tüm taraflara güvenli ve engelsiz insani erişime izin vermesi çağrısı yapan ve gelecek hafta Afganistan'daki acil insani ihtiyaçları açıklayacaklarını belirten Guterres, uluslararası topluma da Afgan halkına en karanlık günlerinde finansal destek sağlamaları çağrısında bulundu.

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres