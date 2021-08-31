https://tr.sputniknews.com/20210831/ibb-sozcusu-ongun-can-ataklinin-bugun-ispark-konusunda-yazdigi-yazi-bastan-sona-yanlistir-1048489959.html

İBB Sözcüsü Ongun: Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştır

İBB Sözcüsü Ongun: Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Korkusuz yazarı Can Ataklı'nın, İSPARK hakkındaki iddialarının yanlış olduğunu belirterek, " Can Ataklı’nın... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T21:53+0300

2021-08-31T21:53+0300

2021-08-31T21:53+0300

türkiye

can ataklı

ispark

murat ongun

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ongun, "Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştır. Siz, onun gazeteci olarak yapmadığını yapıp İSPARK web sitesinden denetlenmiş rakamlara ulaşabilirsiniz. 2021 yılında İSPARK pandemiye rağmen kâra geçecektir. Yıl sonu görüşürüz." ifadelerine yer verdi.Ongun, pandemiye rağmen İSPARK'ın kar yapacağını dile getirerek, "Web sitesine giremem diyenler için; İSPARK’ın 2019’da zararı 42.9 Milyon TL’dir. 2020 yılında pandemiye rağmen zarar miktarı 6.8 Milyon TL’ye gerilemiştir. 2021 yılı sonunda da kâr hedeflenmektedir. Otopark kapasitesi de 97 binden 117 bin 534’e çıkmıştır." dedi.

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can ataklı, ispark, murat ongun