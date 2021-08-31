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https://tr.sputniknews.com/20210831/ida-kasirgasi-nedeniyle-abdnin-louisiana-eyaletinde-1-milyondan-fazla-aboneye-elektrik-verilemiyor-1048462825.html
Ida Kasırgası nedeniyle ABD'nin Louisiana eyaletinde 1 milyondan fazla aboneye elektrik verilemiyor
Ida Kasırgası nedeniyle ABD'nin Louisiana eyaletinde 1 milyondan fazla aboneye elektrik verilemiyor
Ida Kasırgası'nın etkisindeki ABD'nin güney eyaleti Louisiana'da 1 milyondan fazla aboneye elektrik verilemezken cep telefonlarında kesintiler yaşandığı... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T01:13+0300
2021-08-31T01:13+0300
yaşam
abd
ida
louisiana
sel
ölüm
ohal
kasırga
acil durum
felaket
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Eyalet yetkilileri, elektrik ve iletişim kesintilerinin arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.Louisina’nın en büyük elektrik şirketi Entergy, elektrik kesintilerinin kaynağını henüz bilmediklerini, kasırganın hasarını tespit etmenin günler sürebileceğini, elektrik kesintilerinin giderilmesinin ise 'haftalar sürmesini' beklediklerini duyurdu.Kasırga nedeniyle New Orleans’a elektrik sağlayan büyük bir trafonun yıkılarak Mississippi Nehri’ne düştüğünü söyleyen Entergy​​​​​​​ şirketi Başkanı Philip May, söz konusu trafonun 16 yıl önceki Katrina Kasırgası sırasında hiç hasar görmemiş olduğunu vurguladı.3200 kilometreden fazla enerji hattı devre dışı kaldı4500 kişilik ekiplerinin hasar tespiti yaptığını açıklayan Entergy, 3200 kilometreden fazla (2000 mil) enerji hattının devre dışı kaldığını açıkladı.Louisiana Valiliği de kasırganın enerji altyapısında bıraktığı hasarı 'felaket' olarak tanımladı.ABD Başkanı Joe Biden, elektrik ve cep telefonu kesintilerinin giderilmesi için şirketlerle koordinasyon içinde olduklarını, enerji altyapısındaki hasarın saptanması için Federal Havacılık Yönetiminin (FAA) insansız gözlem uçaklarının kullanıma sunulduğunu açıkladı.Biden, hasar tespiti için Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığından da bölgenin uydu fotoğraflarının istediğini belirtti.Telekomünikasyon şirketleri ise bölgede önemli kesintiler yaşandığını doğruladı ve AT&amp;T Louisiana’da cep telefonu ağının yüzde 60’ının, T-Mobile ise yüzde 70’inin kullanılabildiğini duyurdu.Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan Ida Kasırgası, pazar günü yerel saatle 12.30 sularında Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.Kasırga nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210828/ida-kasirgasi-kubanin-bati-kiyilarinda-etkisini-gostermeye-basladi-1048402385.html
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abd, ida, louisiana, sel, ölüm, ohal, kasırga, acil durum, felaket, ida kasırgası

Ida Kasırgası nedeniyle ABD'nin Louisiana eyaletinde 1 milyondan fazla aboneye elektrik verilemiyor

01:13 31.08.2021
© AFP 2021 / MARK FELIXİda kasırgası, fırtına, kasırga
İda kasırgası, fırtına, kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AFP 2021 / MARK FELIX
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Ida Kasırgası'nın etkisindeki ABD'nin güney eyaleti Louisiana'da 1 milyondan fazla aboneye elektrik verilemezken cep telefonlarında kesintiler yaşandığı bildirildi.
Eyalet yetkilileri, elektrik ve iletişim kesintilerinin arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.
Louisina’nın en büyük elektrik şirketi Entergy, elektrik kesintilerinin kaynağını henüz bilmediklerini, kasırganın hasarını tespit etmenin günler sürebileceğini, elektrik kesintilerinin giderilmesinin ise 'haftalar sürmesini' beklediklerini duyurdu.
Kasırga nedeniyle New Orleans’a elektrik sağlayan büyük bir trafonun yıkılarak Mississippi Nehri’ne düştüğünü söyleyen Entergy​​​​​​​ şirketi Başkanı Philip May, söz konusu trafonun 16 yıl önceki Katrina Kasırgası sırasında hiç hasar görmemiş olduğunu vurguladı.

3200 kilometreden fazla enerji hattı devre dışı kaldı

4500 kişilik ekiplerinin hasar tespiti yaptığını açıklayan Entergy, 3200 kilometreden fazla (2000 mil) enerji hattının devre dışı kaldığını açıkladı.
Louisiana Valiliği de kasırganın enerji altyapısında bıraktığı hasarı 'felaket' olarak tanımladı.
ABD Başkanı Joe Biden, elektrik ve cep telefonu kesintilerinin giderilmesi için şirketlerle koordinasyon içinde olduklarını, enerji altyapısındaki hasarın saptanması için Federal Havacılık Yönetiminin (FAA) insansız gözlem uçaklarının kullanıma sunulduğunu açıkladı.
Biden, hasar tespiti için Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığından da bölgenin uydu fotoğraflarının istediğini belirtti.
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Telekomünikasyon şirketleri ise bölgede önemli kesintiler yaşandığını doğruladı ve AT&T Louisiana’da cep telefonu ağının yüzde 60’ının, T-Mobile ise yüzde 70’inin kullanılabildiğini duyurdu.
Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan Ida Kasırgası, pazar günü yerel saatle 12.30 sularında Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.
Kasırga nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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