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İran'da cezaevindeki şiddet nedeniyle görevlilerden bazıları tutuklandı
İran'da cezaevindeki şiddet nedeniyle görevlilerden bazıları tutuklandı
İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Evin Cezaevi'ndeki mahkumlara yönelik şiddet görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, mahkumlara kötü muamelede bulunduğu... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T11:44+0300
2021-08-31T11:44+0300
dünya
ortadoğu
iran
cezaevi
şiddet
iranlı öğrenciler haber ajansı
iranlı öğrenciler haber ajansı (isna)
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, Yargı Erki Sözcüsü Zebihullah Hodaiyan, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Basın toplantısında, Tahran'daki Evin Cezaevi'ndeki mahkumlara yönelik kötü muamelenin ortaya çıkmasının ardından sorumlu yetkililer hakkında dava açılıp açılmadığının sorulması üzerine Hodaiyan, şu yanıtı verdi:‘Görüntülerin bir kısmı montajlandı’ savunmasıCezaevindeki durumu soruşturmak için yargı yetkililerinden özel bir ekibin görevlendirildiğini aktaran Hodaiyan, "Görevlendirilen ekip 3 gün Evin'de kaldı. Bu süreçte mahkumlara yönelik kötü muamelede bulunan 6 kişinin kimliği belirlendi. Bunlardan 4 kişi askeri mahkemeye, 2 kişi Devrim Mahkemesi'ne sevk edildi ve bunlardan bazıları da tutuklandı" ifadelerini kullandı.Kaç kişinin tutuklandığını belirtmeyen Hodaiyan, "Birkaç asker veya memurun suistimalini Cezaevleri Teşkilatının tüm çalışanlarına bağlamamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.Hodaiyan, sızdırılan görüntülerin bir kısmının ise montajlanarak yayımlandığını savundu.Tahran'daki Evin Cezaevi'nden sızan şiddet görüntüleri tepki toplamıştı"Adalet-i Ali" adlı siber korsanlar, Tahran'ın işkence iddialarıyla ünlü Evin Cezaevi'nin güvenlik sistemlerine saldırı neticesinde elde edildiği iddia edilen ve görevlilerin mahkumlara darp ve şiddet uyguladığını ortaya çıkaran pek çok görüntüyü sosyal medyadan servis etmişti.Mahkumlara yönelik şiddet görüntüleri ülkede tepki toplarken İran Cezaevleri Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Hac Muhammedi, 24 Ağustos'ta yaşananların sorumluluğunu kabul ederek özür dilemişti.Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de cezaevindeki durumla ilgili soruşturma talimatı vermişti.
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ortadoğu, iran, cezaevi, şiddet, iranlı öğrenciler haber ajansı, iranlı öğrenciler haber ajansı (isna)

İran'da cezaevindeki şiddet nedeniyle görevlilerden bazıları tutuklandı

11:44 31.08.2021
© AP Photo / Ronald Zakİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Evin Cezaevi'ndeki mahkumlara yönelik şiddet görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, mahkumlara kötü muamelede bulunduğu tespit edilen 6 görevli hakkında soruşturma başlatıldı ve bazıları tutuklandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, Yargı Erki Sözcüsü Zebihullah Hodaiyan, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Basın toplantısında, Tahran'daki Evin Cezaevi'ndeki mahkumlara yönelik kötü muamelenin ortaya çıkmasının ardından sorumlu yetkililer hakkında dava açılıp açılmadığının sorulması üzerine Hodaiyan, şu yanıtı verdi:
"Yayımlanan görüntülerdeki durum hukuka aykırıdır, hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir ve mazur görülemez. Bu doğrultuda Yargı Erki Başkanlığı, İran Genel Başsavcısını olayla ilgilenmesi ve sorumlular hakkında gereğinin yapılması için görevlendirdi."

‘Görüntülerin bir kısmı montajlandı’ savunması

Cezaevindeki durumu soruşturmak için yargı yetkililerinden özel bir ekibin görevlendirildiğini aktaran Hodaiyan, "Görevlendirilen ekip 3 gün Evin'de kaldı. Bu süreçte mahkumlara yönelik kötü muamelede bulunan 6 kişinin kimliği belirlendi. Bunlardan 4 kişi askeri mahkemeye, 2 kişi Devrim Mahkemesi'ne sevk edildi ve bunlardan bazıları da tutuklandı" ifadelerini kullandı.
Kaç kişinin tutuklandığını belirtmeyen Hodaiyan, "Birkaç asker veya memurun suistimalini Cezaevleri Teşkilatının tüm çalışanlarına bağlamamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Hodaiyan, sızdırılan görüntülerin bir kısmının ise montajlanarak yayımlandığını savundu.

Tahran'daki Evin Cezaevi'nden sızan şiddet görüntüleri tepki toplamıştı

"Adalet-i Ali" adlı siber korsanlar, Tahran'ın işkence iddialarıyla ünlü Evin Cezaevi'nin güvenlik sistemlerine saldırı neticesinde elde edildiği iddia edilen ve görevlilerin mahkumlara darp ve şiddet uyguladığını ortaya çıkaran pek çok görüntüyü sosyal medyadan servis etmişti.
Mahkumlara yönelik şiddet görüntüleri ülkede tepki toplarken İran Cezaevleri Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Hac Muhammedi, 24 Ağustos'ta yaşananların sorumluluğunu kabul ederek özür dilemişti.
Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de cezaevindeki durumla ilgili soruşturma talimatı vermişti.
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