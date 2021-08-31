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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-abd-ile-iyi-iliskilere-sahip-olmak-istiyoruz-1048466479.html
Taliban: ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz
Taliban: ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz
ABD'nin güçlerini Afganistan'dan tamamen çekmesinin ardından açıklama yayınlayan Taliban, yaşananları 'zafer' olarak nitelendirdi ve 'ABD ile iyi ilişkiler... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T07:57+0300
2021-08-31T07:57+0300
2021-08-31T07:56+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
açıklama
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ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından açıklama yapan Taliban* Sözcüsü Zabihullah Mujahid, "Bu zafer hepimizin" açıklamasında bulundu. Taliban'ın ABD ile iyi diplomatik ilişkiler kurmak istediğini söyleyen sözcü, "ABD ve dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Hepsiyle iyi diplomatik ilişkilere açığız" dedi.Taliban yetkilileri ayrıca, ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanında sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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abd, afganistan, taliban, açıklama
Taliban: ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz
ABD'nin güçlerini Afganistan'dan tamamen çekmesinin ardından açıklama yayınlayan Taliban, yaşananları 'zafer' olarak nitelendirdi ve 'ABD ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini' söyledi.
ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından açıklama yapan Taliban* Sözcüsü Zabihullah Mujahid, "Bu zafer hepimizin" açıklamasında bulundu.
Taliban'ın ABD ile iyi diplomatik ilişkiler kurmak istediğini söyleyen sözcü, "ABD ve dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Hepsiyle iyi diplomatik ilişkilere açığız" dedi.
Taliban yetkilileri ayrıca, ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanında sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.