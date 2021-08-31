https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-abd-ile-iyi-iliskilere-sahip-olmak-istiyoruz-1048466479.html

Taliban: ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz

Taliban: ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz

ABD'nin güçlerini Afganistan'dan tamamen çekmesinin ardından açıklama yayınlayan Taliban, yaşananları 'zafer' olarak nitelendirdi ve 'ABD ile iyi ilişkiler... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T07:57+0300

2021-08-31T07:57+0300

2021-08-31T07:56+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

açıklama

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ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından açıklama yapan Taliban* Sözcüsü Zabihullah Mujahid, "Bu zafer hepimizin" açıklamasında bulundu. Taliban'ın ABD ile iyi diplomatik ilişkiler kurmak istediğini söyleyen sözcü, "ABD ve dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Hepsiyle iyi diplomatik ilişkilere açığız" dedi.Taliban yetkilileri ayrıca, ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanında sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

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abd, afganistan, taliban, açıklama