https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-sozcusu-turkiyenin-kabil-havaalaninin-idaresi-konusundaki-yardim-teklifine-karsi-degiliz-1048464388.html

Taliban Sözcüsü: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı değiliz

Taliban Sözcüsü: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı değiliz

Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı olmadıklarını ancak başka ülkelerden... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T02:52+0300

2021-08-31T02:52+0300

2021-08-31T02:55+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

türkiye

taliban

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Taliban* örgütünün Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını tamamen sonlandırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik'e konuşan Naim, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından örgütün Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdiğini belirtti.Sözcü, "Evet, son yabancı ordu da Afganistan topraklarını terk etti; şimdi ülkenin tüm toprakları Taliban'ın kontrolü altında ve devletimiz hür ve bağımsız hale geldi" ifadelerini kullandı.Öte yandan Naim, Kabil Havaalanı'nın idaresi konusunda Türkiye'nin yardımlarına karşı olmadıklarını ancak başka ülkelerden de yardım isteyebileceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:Kabil Havaalanı'nda uçuşların yeniden başlamasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Naim, hedeflerinin hem ülke genelinde hem de diğer ülkelerle aralarında uçak seferleri başlatmak olduğunu dile getirdi.Taliban Sözcüsü, "Vilayetler ve iller arasında iç hat uçuşları var ve bunların, özellikle ticari anlamda yeniden başlatılmasına ihtiyaç var. Bu çok önemli ve bu uçuşların bir an önce yeniden başlaması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.**Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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abd, afganistan, türkiye, taliban, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı