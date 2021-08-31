Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-sozcusu-turkiyenin-kabil-havaalaninin-idaresi-konusundaki-yardim-teklifine-karsi-degiliz-1048464388.html
Taliban Sözcüsü: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı değiliz
Taliban Sözcüsü: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı değiliz
Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı olmadıklarını ancak başka ülkelerden... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T02:52+0300
2021-08-31T02:55+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
türkiye
taliban
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048238591_33:0:2479:1376_1920x0_80_0_0_977fbd597bf2dba1d4ac2cbf9fd85914.jpg
Taliban* örgütünün Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını tamamen sonlandırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik'e konuşan Naim, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından örgütün Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdiğini belirtti.Sözcü, "Evet, son yabancı ordu da Afganistan topraklarını terk etti; şimdi ülkenin tüm toprakları Taliban'ın kontrolü altında ve devletimiz hür ve bağımsız hale geldi" ifadelerini kullandı.Öte yandan Naim, Kabil Havaalanı'nın idaresi konusunda Türkiye'nin yardımlarına karşı olmadıklarını ancak başka ülkelerden de yardım isteyebileceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:Kabil Havaalanı'nda uçuşların yeniden başlamasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Naim, hedeflerinin hem ülke genelinde hem de diğer ülkelerle aralarında uçak seferleri başlatmak olduğunu dile getirdi.Taliban Sözcüsü, "Vilayetler ve iller arasında iç hat uçuşları var ve bunların, özellikle ticari anlamda yeniden başlatılmasına ihtiyaç var. Bu çok önemli ve bu uçuşların bir an önce yeniden başlaması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.**Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048238591_338:0:2173:1376_1920x0_80_0_0_6157b9f2d7f658ef515341f9d4bd3b69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, türkiye, taliban, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Taliban Sözcüsü: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı değiliz

02:52 31.08.2021 (güncellendi: 02:55 31.08.2021)
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIATaliban savaşçıları
Taliban savaşçıları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIA
Abone ol
Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı olmadıklarını ancak başka ülkelerden de yardım isteyebileceklerini ifade etti.
Taliban* örgütünün Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını tamamen sonlandırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sputnik'e konuşan Naim, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından örgütün Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdiğini belirtti.
Sözcü, "Evet, son yabancı ordu da Afganistan topraklarını terk etti; şimdi ülkenin tüm toprakları Taliban'ın kontrolü altında ve devletimiz hür ve bağımsız hale geldi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Naim, Kabil Havaalanı'nın idaresi konusunda Türkiye'nin yardımlarına karşı olmadıklarını ancak başka ülkelerden de yardım isteyebileceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Elbette havalimanı işletmeciliği ile ilgili teknik konularda yardımlar var ve bunları memnuniyetle karşılıyoruz. Kabil Havaalanı'ndaki teknik departmanda Türkler vardı, tabii isteselerdi kalıp çalışırlardı, yalnızca teknik kısımda... Kalırlar ve bize yardım ederlerse sorun yok. Arzu etmezlerse diğer taraflarla iletişime geçebiliriz."

Kabil Havaalanı'nda uçuşların yeniden başlamasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Naim, hedeflerinin hem ülke genelinde hem de diğer ülkelerle aralarında uçak seferleri başlatmak olduğunu dile getirdi.
Taliban Sözcüsü, "Vilayetler ve iller arasında iç hat uçuşları var ve bunların, özellikle ticari anlamda yeniden başlatılmasına ihtiyaç var. Bu çok önemli ve bu uçuşların bir an önce yeniden başlaması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
**Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
100102
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:06Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3.9 oldu
03:50Irak Savunma Bakanı: Türkiye'den Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopterleri almak istiyoruz
03:17İran: Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştük
02:52Taliban Sözcüsü: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı değiliz
02:25Telegram, 1 milyar indirme sayısını geçti
02:24Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 50 kişi kayboldu
02:21ABD, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldığını açıkladı
02:00İtalya Dışişleri: Afganistan, terörün üreme alanı, güvenliği tehdit eden bir yer haline gelemez
01:46Güney Afrika, 2030'a kadar yenilenebilir enerjiye 7.2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor
01:37ABD'de 2020'de işlenen nefret suçları 7 bin 759'a çıktı
01:37Manisa'daki orman yangını tamamen söndürüldü: 5 hektarlık alan zarar gördü
01:29Bakan Koca, aşısız eşinin Kovid-19 mücadelesini kazanmasını bekleyen kişinin görüntülerini paylaştı
01:19Rusya Grip Araştırmaları Enstitüsü’nden kendi koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama
01:13Ida Kasırgası nedeniyle ABD'nin Louisiana eyaletinde 1 milyondan fazla aboneye elektrik verilemiyor
01:09İstanbul polisinin gerçekleştirdiği 28 bin uyuşturucu operasyonunda, 36 bin kişi gözaltına alındı
00:56ABD Eğitim Bakanlığı, okullarda maske düzenlemelerini yasaklayan eyaletlerde soruşturma başlattı
00:46Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile görüştü
00:37Vektor Merkezi Başkanı Maksutov: Kovid-19 doğal kökenli
00:30Sergen Yalçın: Yabancı oyuncuyu kısıtlarsak Türk futbolcu gelişir mantığı yanlış
00:21ABD yönetiminden Çinli fentanil kaçakçısının yakalanması için 5 milyon dolar para ödülü