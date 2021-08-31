https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-sozcusu-turkiyenin-kabil-havaalaninin-idaresi-konusundaki-yardim-teklifine-karsi-degiliz-1048464388.html
Taliban Sözcüsü: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı değiliz
Taliban Sözcüsü: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı değiliz
Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı olmadıklarını ancak başka ülkelerden... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T02:52+0300
2021-08-31T02:52+0300
2021-08-31T02:55+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
türkiye
taliban
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048238591_33:0:2479:1376_1920x0_80_0_0_977fbd597bf2dba1d4ac2cbf9fd85914.jpg
Taliban* örgütünün Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını tamamen sonlandırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik'e konuşan Naim, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından örgütün Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdiğini belirtti.Sözcü, "Evet, son yabancı ordu da Afganistan topraklarını terk etti; şimdi ülkenin tüm toprakları Taliban'ın kontrolü altında ve devletimiz hür ve bağımsız hale geldi" ifadelerini kullandı.Öte yandan Naim, Kabil Havaalanı'nın idaresi konusunda Türkiye'nin yardımlarına karşı olmadıklarını ancak başka ülkelerden de yardım isteyebileceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:Kabil Havaalanı'nda uçuşların yeniden başlamasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Naim, hedeflerinin hem ülke genelinde hem de diğer ülkelerle aralarında uçak seferleri başlatmak olduğunu dile getirdi.Taliban Sözcüsü, "Vilayetler ve iller arasında iç hat uçuşları var ve bunların, özellikle ticari anlamda yeniden başlatılmasına ihtiyaç var. Bu çok önemli ve bu uçuşların bir an önce yeniden başlaması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.**Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048238591_338:0:2173:1376_1920x0_80_0_0_6157b9f2d7f658ef515341f9d4bd3b69.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, afganistan, türkiye, taliban, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Taliban Sözcüsü: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı değiliz
02:52 31.08.2021 (güncellendi: 02:55 31.08.2021)
Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı olmadıklarını ancak başka ülkelerden de yardım isteyebileceklerini ifade etti.
Taliban* örgütünün Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim
, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını tamamen sonlandırmasına
ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sputnik'e konuşan Naim, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından örgütün Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdiğini belirtti.
Sözcü, "Evet, son yabancı ordu da Afganistan topraklarını terk etti; şimdi ülkenin tüm toprakları Taliban'ın kontrolü altında ve devletimiz hür ve bağımsız hale geldi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Naim, Kabil Havaalanı'nın idaresi konusunda Türkiye'nin yardımlarına karşı olmadıklarını ancak başka ülkelerden de yardım isteyebileceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:
"Elbette havalimanı işletmeciliği ile ilgili teknik konularda yardımlar var ve bunları memnuniyetle karşılıyoruz. Kabil Havaalanı'ndaki teknik departmanda Türkler vardı, tabii isteselerdi kalıp çalışırlardı, yalnızca teknik kısımda... Kalırlar ve bize yardım ederlerse sorun yok. Arzu etmezlerse diğer taraflarla iletişime geçebiliriz."
Kabil Havaalanı'nda uçuşların yeniden başlamasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Naim, hedeflerinin hem ülke genelinde hem de diğer ülkelerle aralarında uçak seferleri başlatmak olduğunu dile getirdi.
Taliban Sözcüsü, "Vilayetler ve iller arasında iç hat uçuşları var ve bunların, özellikle ticari anlamda yeniden başlatılmasına ihtiyaç var. Bu çok önemli ve bu uçuşların bir an önce yeniden başlaması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
**Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.