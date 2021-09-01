https://tr.sputniknews.com/20210901/abdde-iki-haftadir-devam-eden-yanginlar-nedeniyle-kaliforniya-ve-nevadada-acil-durum-ilan-edildi-1048526615.html

ABD'de iki haftadır devam eden yangınlar nedeniyle Kaliforniya ve Nevada'da acil durum ilan edildi

ABD'de iki haftadır devam eden yangınlar nedeniyle Kaliforniya ve Nevada'da acil durum ilan edildi

ABD'nin batısında 14 Ağustos'ta başlayan ve kontrol altına alınamayan 'Caldor' yangını nedeniyle Kaliforniya ve Nevada eyaletlerinde acil durum ilan edildi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T21:53+0300

2021-09-01T21:53+0300

2021-09-01T21:53+0300

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Kaliforniya'da yetkililer, şimdiye kadar yangının yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini açıkladı.Yangında 800 kilometrekareden fazla alan zarar görürken, 53 bin kişinin tahliyesi istendi.Yangının hızla yayılması üzerine Kaliforniya ve Nevada valileri acil durum ilan etti.Yangında 490'dan fazla ev ve 12 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren yetkililer, 34 bin yapının daha kül olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

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abd, kaliforniya, yangın, nevada, acil durum