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https://tr.sputniknews.com/20210901/aslanlarin-kukremesinden-korkan-mahalleli-gazeteye-ilan-verdi-yildik-biktik-burayi-kapatiniz-1048510692.html
Aslanların kükremesinden korkan mahalleli gazeteye ilan verdi: Yıldık, bıktık, burayı kapatınız
Aslanların kükremesinden korkan mahalleli gazeteye ilan verdi: Yıldık, bıktık, burayı kapatınız
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasına açılan, aslanların kükremesi nedeniyle korkuya neden olan hayvanat bahçesinin kapatılması için mahalleli gazeteye... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T14:41+0300
2021-09-01T14:41+0300
yaşam
ankara
türkiye
aslan
gölbaşı
hayvanat bahçesi
şikayet
kaplan
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Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1.5 ay önce açılan 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın bulunduğu hayvanat bahçesi tepki çekti. Mahalleli, aslanların kükreme sesi nedeniyle panik yaşadıklarını hayvanat bahçesinden çevreye kötü koku yayıldığını öne sürdü. Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, firma hakkında 'imar kirliliğine neden olma', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'hayvan koruma kanuna muhalefet' suçundan Gölbaşı Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.Bitişikte oturan Niyazi Gürel de hayvanat bahçesinin kapatılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediye ise hayvanlarla ilgili ruhsatlandırmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan olduğunu, zabıta mevzuatınca yapılacak bir işlemin olmadığını bildirdi.'Hayvanları zulümden kurtarmak için burayı kapatınız'Mahalleli, 3 gün önce maymunun da kaçtığı hayvanat bahçesinin kapatılması istemiyle gazeteye ilan verdi. İlanda şu ifadeler yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20210826/ankarada-aslan-kukreme-sesi-mahalleliyi-korkutuyor-1048355371.html
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ankara, türkiye, aslan, gölbaşı, hayvanat bahçesi, şikayet, kaplan

Aslanların kükremesinden korkan mahalleli gazeteye ilan verdi: Yıldık, bıktık, burayı kapatınız

14:41 01.09.2021
© DHAAnkara'da aslan besleyen kişi şikayet edildi
Ankara'da aslan besleyen kişi şikayet edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© DHA
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasına açılan, aslanların kükremesi nedeniyle korkuya neden olan hayvanat bahçesinin kapatılması için mahalleli gazeteye ilan verdi.
Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1.5 ay önce açılan 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın bulunduğu hayvanat bahçesi tepki çekti. Mahalleli, aslanların kükreme sesi nedeniyle panik yaşadıklarını hayvanat bahçesinden çevreye kötü koku yayıldığını öne sürdü. Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, firma hakkında 'imar kirliliğine neden olma', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'hayvan koruma kanuna muhalefet' suçundan Gölbaşı Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.
Ankara'da aslan kükreme sesi mahalleliyi korkutuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
YAŞAM
Ankara'da aslan kükreme sesi mahalleliyi korkutuyor
26 Ağustos, 13:52
Bitişikte oturan Niyazi Gürel de hayvanat bahçesinin kapatılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediye ise hayvanlarla ilgili ruhsatlandırmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan olduğunu, zabıta mevzuatınca yapılacak bir işlemin olmadığını bildirdi.

'Hayvanları zulümden kurtarmak için burayı kapatınız'

Mahalleli, 3 gün önce maymunun da kaçtığı hayvanat bahçesinin kapatılması istemiyle gazeteye ilan verdi. İlanda şu ifadeler yer aldı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Ankara Valimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gölbaşı Belediye Başkanımız; şehrin göbeğinde, villaların arasında, evimizin sınır yanında, İncek Turgut Özal Bulvarı’nda, Ada 230, parsel 4-11 No:65'de 'Aslan Parkı' adı altında 35 tür yırtıcı ve sürüngenin bulunduğu hayvanat bahçesi 1000 metrekare arsada açıldı. Yapılan bina da kaçak, hiç olacak iş mi? Dünyanın hangi ülkesinde, mahalle arasında 1000 metrekare hayvanat bahçesi vardır? Semt sakinleri olarak kesinlikle semtimizde istemediğimiz hayvanat bahçesi adı altında açılan bu ucube yerde, korkudan, idrar ve dışkı kokusundan, sinek, sivrisinek, hayvanların kendilerine has kokularından, gece hayvan bağırtılarından korkarak uyandığımız uykularımızdan yıldık ve bıktık. Sayın yetkililerimiz lütfen acilen semt sakinlerini ve 'Hayvanat Bahçesi' adı altında açılan bu ucube yerdeki hayvanları bu zulümden kurtarmak için burayı kapatınız."
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