https://tr.sputniknews.com/20210901/aslanlarin-kukremesinden-korkan-mahalleli-gazeteye-ilan-verdi-yildik-biktik-burayi-kapatiniz-1048510692.html

Aslanların kükremesinden korkan mahalleli gazeteye ilan verdi: Yıldık, bıktık, burayı kapatınız

Aslanların kükremesinden korkan mahalleli gazeteye ilan verdi: Yıldık, bıktık, burayı kapatınız

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasına açılan, aslanların kükremesi nedeniyle korkuya neden olan hayvanat bahçesinin kapatılması için mahalleli gazeteye... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T14:41+0300

2021-09-01T14:41+0300

2021-09-01T14:41+0300

yaşam

ankara

türkiye

aslan

gölbaşı

hayvanat bahçesi

şikayet

kaplan

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Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1.5 ay önce açılan 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın bulunduğu hayvanat bahçesi tepki çekti. Mahalleli, aslanların kükreme sesi nedeniyle panik yaşadıklarını hayvanat bahçesinden çevreye kötü koku yayıldığını öne sürdü. Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, firma hakkında 'imar kirliliğine neden olma', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'hayvan koruma kanuna muhalefet' suçundan Gölbaşı Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.Bitişikte oturan Niyazi Gürel de hayvanat bahçesinin kapatılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediye ise hayvanlarla ilgili ruhsatlandırmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan olduğunu, zabıta mevzuatınca yapılacak bir işlemin olmadığını bildirdi.'Hayvanları zulümden kurtarmak için burayı kapatınız'Mahalleli, 3 gün önce maymunun da kaçtığı hayvanat bahçesinin kapatılması istemiyle gazeteye ilan verdi. İlanda şu ifadeler yer aldı:

https://tr.sputniknews.com/20210826/ankarada-aslan-kukreme-sesi-mahalleliyi-korkutuyor-1048355371.html

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ankara, türkiye, aslan, gölbaşı, hayvanat bahçesi, şikayet, kaplan