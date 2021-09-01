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https://tr.sputniknews.com/20210901/atvlerle-caretta-caretta-yavrularini-ezip-gonulluyu-de-yaraladilar-1048509962.html
ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezip, gönüllüyü de yaraladılar
ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezip, gönüllüyü de yaraladılar
Antalya'da, yasağa rağmen, gece ATV araçlarıyla sahile giren iki kişi, caretta caretta yuvalarını ezdi. Kendilerini durdurmak isteyen Avusturyalı Stefan... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T14:17+0300
2021-09-01T14:17+0300
yaşam
antalya
manavgat
sahil
atv
caretta caretta
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Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki Mendirek bölgesi sahiline, yasak olmasına rağmen dün saat 23.00 sıralarında ATV araçlarıyla gelen 2 kişi caretta caretta yuvalama sahasına girdi. Bölgedeki yuvaları koruyan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip ATV'deki 2 kişiyi durdurmak istedi. Akyol ve gönüllülerin sahile girmemeleri yönünde uyardığı 2 şüpheli, aldırış etmedi. Şüphelilerden biri ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürdü ve diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Bacağından ve kolundan yaralanan Stefan Feuchtinger, hastaneye götürülüp tedaviye alınırken, durum jandarmaya da bildirildi. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Yasağa rağmen ATV ile sahile girdilerDEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yasak olmasına rağmen 2 ATV'nin sahile girdiğini gördüklerini belirterek, "Önce birinci yuvanın üstünden geçti durdurmaya çalıştık. Durmayınca ikinci yuvaya yöneldi. O arada biz ATV'mize atlayıp peşlerinden gittik. Peşlerinden gidince ikinci yuvanın üzerinden geçtiklerini gördük, yavrular çıkış yapmıştı artık. Alelacele yavruları topladık" dedi.Gönüllünün üzerinden ATV ile geçtiATV'leri durdurup sahilden çıkmalarını istediklerini anlatan Akyol, "Hiçbir cevap vermeden yanımdaki gönüllünün üzerinden geçti ATV'siyle, sonra biz de hemen jandarmaya haber verdik, ambulansa haber verdik çünkü gönüllümüzün ayağında sıkıntı vardı, yürüyemiyordu" diye konuştu.İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin hızlıca DEKAFOK Gözlem Bilgi Merkezi'ne geldiğini belirten Akyol, Stefan Feuchtinger'in ambulansla hastaneye götürülüp tedavisinin yapıldığını söyledi. Hastanedeki kontrolde sıkıntılı bir durumun olmadığını aktaran Seher Akyol, "Şimdi çok şükür ki bir sorun yok. Tendonlarında çok ufak bir sıkıntı olduğunu söyledi doktorumuz, kontrol altında tutacağını söyledi" dedi.16 yavru ezilerek öldüAkyol, olayın ardından sahile giderek yaptıkları kontrolde ise iki yuvanın zarar gördüğünü, 16 caretta caretta yavrusunun da ezildiğini belirlediklerini aktardı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, caretta carettalar dışında insanların da zarar gördüğünü kaydeden Akyol, "İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz, bu bir ders olur. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin, gerekli ne kadar cezai işlem varsa uygulanmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.Tatil için geldi gönüllü olduYaklaşık bir hafta önce kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo ile tatil için Manavgat'ta ikamet eden arkadaşının yanına gelen Avusturya vatandaşı Stefan Feuchtinger, arkadaşlarının anlatımı ve sosyal medyada gördüğü DEKAFOK paylaşımlarından etkilenerek gönüllü olduğunu söyledi. Geldiği günden bu yana DEKAFOK Gözlem Bilgi Merkezi'nde gündüzleri sahil temizliği geceleri de caretta caretta nöbeti tutan Stefan Feuchtinger, dün gece yavruları kontrol etmek için yürüyüşe çıktılarını belirterek, "Caretta carettalar için sahilde yürüyorduk, bu sırada ATV'leri gördük, çok hızlılardı. Yavru carettalar çıkıyordu. Bu nedenle onları durdurmak için 'durun durun caretta' diye bağırdık. Durmuşlardı ondan sonra bir anda süratli bir şekilde üzerime doğru geldi. Yan tarafa doğru atladım ve düştüm" dedi.
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antalya, manavgat, sahil, atv, caretta caretta

ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezip, gönüllüyü de yaraladılar

14:17 01.09.2021
© İHAKuşadası sahillerine caretta carettalar yuva yaptı
Kuşadası sahillerine caretta carettalar yuva yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© İHA
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Antalya'da, yasağa rağmen, gece ATV araçlarıyla sahile giren iki kişi, caretta caretta yuvalarını ezdi. Kendilerini durdurmak isteyen Avusturyalı Stefan Feuchtinger'in üzerine ATV sürüp yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli aranırken, yuvalardan çıkıp denizle buluşmaya çalışan 16 yavrunun ezilerek öldüğü belirlendi.
Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki Mendirek bölgesi sahiline, yasak olmasına rağmen dün saat 23.00 sıralarında ATV araçlarıyla gelen 2 kişi caretta caretta yuvalama sahasına girdi. Bölgedeki yuvaları koruyan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip ATV'deki 2 kişiyi durdurmak istedi. Akyol ve gönüllülerin sahile girmemeleri yönünde uyardığı 2 şüpheli, aldırış etmedi. Şüphelilerden biri ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürdü ve diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Bacağından ve kolundan yaralanan Stefan Feuchtinger, hastaneye götürülüp tedaviye alınırken, durum jandarmaya da bildirildi. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yasağa rağmen ATV ile sahile girdiler

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yasak olmasına rağmen 2 ATV'nin sahile girdiğini gördüklerini belirterek, "Önce birinci yuvanın üstünden geçti durdurmaya çalıştık. Durmayınca ikinci yuvaya yöneldi. O arada biz ATV'mize atlayıp peşlerinden gittik. Peşlerinden gidince ikinci yuvanın üzerinden geçtiklerini gördük, yavrular çıkış yapmıştı artık. Alelacele yavruları topladık" dedi.

Gönüllünün üzerinden ATV ile geçti

ATV'leri durdurup sahilden çıkmalarını istediklerini anlatan Akyol, "Hiçbir cevap vermeden yanımdaki gönüllünün üzerinden geçti ATV'siyle, sonra biz de hemen jandarmaya haber verdik, ambulansa haber verdik çünkü gönüllümüzün ayağında sıkıntı vardı, yürüyemiyordu" diye konuştu.
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin hızlıca DEKAFOK Gözlem Bilgi Merkezi'ne geldiğini belirten Akyol, Stefan Feuchtinger'in ambulansla hastaneye götürülüp tedavisinin yapıldığını söyledi. Hastanedeki kontrolde sıkıntılı bir durumun olmadığını aktaran Seher Akyol, "Şimdi çok şükür ki bir sorun yok. Tendonlarında çok ufak bir sıkıntı olduğunu söyledi doktorumuz, kontrol altında tutacağını söyledi" dedi.

16 yavru ezilerek öldü

Akyol, olayın ardından sahile giderek yaptıkları kontrolde ise iki yuvanın zarar gördüğünü, 16 caretta caretta yavrusunun da ezildiğini belirlediklerini aktardı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, caretta carettalar dışında insanların da zarar gördüğünü kaydeden Akyol, "İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz, bu bir ders olur. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin, gerekli ne kadar cezai işlem varsa uygulanmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Tatil için geldi gönüllü oldu

Yaklaşık bir hafta önce kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo ile tatil için Manavgat'ta ikamet eden arkadaşının yanına gelen Avusturya vatandaşı Stefan Feuchtinger, arkadaşlarının anlatımı ve sosyal medyada gördüğü DEKAFOK paylaşımlarından etkilenerek gönüllü olduğunu söyledi. Geldiği günden bu yana DEKAFOK Gözlem Bilgi Merkezi'nde gündüzleri sahil temizliği geceleri de caretta caretta nöbeti tutan Stefan Feuchtinger, dün gece yavruları kontrol etmek için yürüyüşe çıktılarını belirterek, "Caretta carettalar için sahilde yürüyorduk, bu sırada ATV'leri gördük, çok hızlılardı. Yavru carettalar çıkıyordu. Bu nedenle onları durdurmak için 'durun durun caretta' diye bağırdık. Durmuşlardı ondan sonra bir anda süratli bir şekilde üzerime doğru geldi. Yan tarafa doğru atladım ve düştüm" dedi.
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