https://tr.sputniknews.com/20210901/ermenistan-azerbaycan-tarafinin-actigi-ates-sonucu-bir-askerimiz-oldu-1048521828.html

Ermenistan: Azerbaycan tarafının açtığı ateş sonucu bir askerimiz öldü

Ermenistan: Azerbaycan tarafının açtığı ateş sonucu bir askerimiz öldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ararat bölgesindeki Ermenistan ordusuna ait mevzilere ateş açması sonucunda bir Ermeni askerin... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T18:56+0300

2021-09-01T18:56+0300

2021-09-01T18:57+0300

savunma

ermenistan

azerbaycan

saldırı

asker

ölüm

sınır

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı askerlerin sabah saatlerinde Ararat idari bölgesindeki Yeraskh köyüne ateş açması sonucunda, orduda görevli bir çavuşun hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, “Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafının eylemlerini şiddetle kınıyor ve bu saldırıların yanıtsız bırakılmayacağı konusunda uyarıyor. Gerginliğin artması durumunda tüm sorumluluğun Azerbaycan'ın askeri-siyasi yönetimine ait olduğunu duyuruyor” ifadelerine yer verildi.Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginlik Eylül 2020'de yeniden tırmanmıştı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması için imzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar temmuz ayında yeniden alevlenmiş, taraflar bir kez daha ateşkes üzerinde anlaşmaya varmıştı. Moskova, Bakü'ye tüm Ermeni savaş esirlerini serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210827/azerbaycan-ermenistan-sinirdaki-mevzilerimize-ates-etti-1048378555.html

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ermenistan, azerbaycan, saldırı, asker, ölüm, sınır