Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210901/ermenistan-azerbaycan-tarafinin-actigi-ates-sonucu-bir-askerimiz-oldu-1048521828.html
Ermenistan: Azerbaycan tarafının açtığı ateş sonucu bir askerimiz öldü
Ermenistan: Azerbaycan tarafının açtığı ateş sonucu bir askerimiz öldü
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ararat bölgesindeki Ermenistan ordusuna ait mevzilere ateş açması sonucunda bir Ermeni askerin... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T18:56+0300
2021-09-01T18:57+0300
savunma
ermenistan
azerbaycan
saldırı
asker
ölüm
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102195/03/1021950390_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_90559a64c9996519f38cc07c6194c373.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı askerlerin sabah saatlerinde Ararat idari bölgesindeki Yeraskh köyüne ateş açması sonucunda, orduda görevli bir çavuşun hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, “Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafının eylemlerini şiddetle kınıyor ve bu saldırıların yanıtsız bırakılmayacağı konusunda uyarıyor. Gerginliğin artması durumunda tüm sorumluluğun Azerbaycan'ın askeri-siyasi yönetimine ait olduğunu duyuruyor” ifadelerine yer verildi.Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginlik Eylül 2020'de yeniden tırmanmıştı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması için imzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar temmuz ayında yeniden alevlenmiş, taraflar bir kez daha ateşkes üzerinde anlaşmaya varmıştı. Moskova, Bakü'ye tüm Ermeni savaş esirlerini serbest bırakma çağrısı yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210827/azerbaycan-ermenistan-sinirdaki-mevzilerimize-ates-etti-1048378555.html
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102195/03/1021950390_6:0:1347:1006_1920x0_80_0_0_078bffa7762ea94380e24368794b601a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, azerbaycan, saldırı, asker, ölüm, sınır

Ermenistan: Azerbaycan tarafının açtığı ateş sonucu bir askerimiz öldü

18:56 01.09.2021 (güncellendi: 18:57 01.09.2021)
© Sputnik / Асатур ЕсаянцKarabağ'daki Madagiz kasabası
Karabağ'daki Madagiz kasabası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Abone ol
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ararat bölgesindeki Ermenistan ordusuna ait mevzilere ateş açması sonucunda bir Ermeni askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı askerlerin sabah saatlerinde Ararat idari bölgesindeki Yeraskh köyüne ateş açması sonucunda, orduda görevli bir çavuşun hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, “Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafının eylemlerini şiddetle kınıyor ve bu saldırıların yanıtsız bırakılmayacağı konusunda uyarıyor. Gerginliğin artması durumunda tüm sorumluluğun Azerbaycan'ın askeri-siyasi yönetimine ait olduğunu duyuruyor” ifadelerine yer verildi.
Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginlik Eylül 2020'de yeniden tırmanmıştı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması için imzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar temmuz ayında yeniden alevlenmiş, taraflar bir kez daha ateşkes üzerinde anlaşmaya varmıştı. Moskova, Bakü'ye tüm Ermeni savaş esirlerini serbest bırakma çağrısı yapmıştı.
Karabağ'daki Madagiz kasabası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
DÜNYA
Azerbaycan: Ermenistan, sınırdaki mevzilerimize ateş etti
27 Ağustos, 10:31
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:19İran, Irak'a ihraç ettiği gaz miktarını düşürdü
19:18Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: İnsansız ulaşım araçlarının testleri sürüyor
19:12Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 4 minibüsçüye para cezası
19:07İçişleri'nden göçmen kararı: Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı illere gönderilecek
18:56Ermenistan: Azerbaycan tarafının açtığı ateş sonucu bir askerimiz öldü
18:56Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısında St. Petersburg Moskova’yı geçti
18:52İletişim Başkanı Altun: Türkiye ekonomisi tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaştı
18:49Gemide pozitif vaka çıktı, mürettebat karantinaya alındı
18:48Opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
18:46Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda son 20 yılda yarı finale en çok yükselen üçüncü takım oldu
18:36Lavrov: Biden ve Macron'un demokrasi dayatmaya son verme açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz
18:36Erdoğan: Yeni anayasa hazırlığımızı önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin takdirine sunacağız
18:31Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu
18:21Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu: Aşı yaptırmayanların çocuklarını kreşlere kabul etmeyeceğiz
18:18Pfizer, ağız yoluyla alınan Kovid-19 ilacını koronavirüs hastalarında denemeye başladı
18:16Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz
18:13Taliban'ın Afganistan'da izin verdiği ilk spor kriket oldu
18:07'Beyaz Saray'la destekleyici üçüncü doz aşı anlaşmazlığı, FDA'dan üst düzey istifalara yol açtı'
18:01Çifte cinayet şüphelisi, özel harekatın operasyonu ile yakalandı
17:59Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi