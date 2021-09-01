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İstanbul'da dezenfektan üreten fabrikada yangın: 8 saat sonra kontrol altına alınabildi
İstanbul'da dezenfektan üreten fabrikada yangın: 8 saat sonra kontrol altına alınabildi
İstanbul Başakşehir'de kolonya ve dezenfektan üretimi yapılan 3 katlı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışma sonrası kontrol altına... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T06:31+0300
2021-09-01T06:30+0300
yaşam
istanbul
türkiye
yangın
başakşehir
fabrika
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Başakşehir'de bulunan 3 katlı işhanının 11. bloğunda yer alan kolonya ve dezenfektan imalatı yapılan kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kimyasalların etkisiyle kısa sürede büyüyerek bütün bloğu sararken, vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atıp itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Yangına müdahale eden 1 işçi yaralandıOlay yerine gelen sağlık ekipleri, yangına müdahale ederken yaralanan kişiyi yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastaneye kaldırdı.Yangın başka bloklardaki işyerlerine sıçradıİş yerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Avcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Bağcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın sonrası fabrikadan sıçrayan alevler çevrede bulunan 1 kamyonet ve 2 otomobili de sararak araçları kule döndürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.144 personel ve 65 itfaiye aracının katılımıyla fabrikadaki yangın 8 saat saatlik çalışmanın ardından saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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istanbul, türkiye, yangın, başakşehir, fabrika

İstanbul'da dezenfektan üreten fabrikada yangın: 8 saat sonra kontrol altına alınabildi

06:31 01.09.2021
© İHAİstanbul'da dezenfektan üreten fabrikada yangın
İstanbul'da dezenfektan üreten fabrikada yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© İHA
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İstanbul Başakşehir'de kolonya ve dezenfektan üretimi yapılan 3 katlı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Olayda fabrika ve çevresinde bulunan iş yerleri büyük zarar görürken yangında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Başakşehir'de bulunan 3 katlı işhanının 11. bloğunda yer alan kolonya ve dezenfektan imalatı yapılan kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kimyasalların etkisiyle kısa sürede büyüyerek bütün bloğu sararken, vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atıp itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Yangına müdahale eden 1 işçi yaralandı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yangına müdahale ederken yaralanan kişiyi yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastaneye kaldırdı.
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
TÜRKİYE
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın
Dün, 22:33

Yangın başka bloklardaki işyerlerine sıçradı

İş yerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Avcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Bağcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın sonrası fabrikadan sıçrayan alevler çevrede bulunan 1 kamyonet ve 2 otomobili de sararak araçları kule döndürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
144 personel ve 65 itfaiye aracının katılımıyla fabrikadaki yangın 8 saat saatlik çalışmanın ardından saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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