https://tr.sputniknews.com/20210901/lavrov-biden-ve-macronun-demokrasi-dayatmaya-son-verme-aciklamalarini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1048520975.html

Lavrov: Biden ve Macron'un demokrasi dayatmaya son verme açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Lavrov: Biden ve Macron'un demokrasi dayatmaya son verme açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un diğer ülkelere demokrasi dayatmalarına son verme gereğine ilişkin... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T18:36+0300

2021-09-01T18:36+0300

2021-09-01T18:36+0300

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dışişleri

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Devlet Diploması Enstitüsü öğrencileri ve akademisyenlerine hitaben yaptığı konuşmada Rusya’nın ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diğer ülkelere demokrasi dayatmalarına son verme gereğine ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.Lavrov, “ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aslında bir-iki gün arayla, Batı tarzı demokrasiyi dayatmak amacıyla diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye son verme zamanının geldiğini açıkladı. Bu tür açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz, Batılı meslektaşlarımızı uzun süredir, son yıllarda dahil oldukları maceralardan ders çıkarmaya çağırıyorduk” diye konuştu.Rus diplomat, “Afganistan'daki trajediden ve ABD ile tüm NATO müttefikleri oradan aceleyle geri çekildikten sonra Avrupa'da, tüm dış politika konularında, özellikle de silahlı kuvvetlerin konuşlandırılmasıyla ilgili olanlarda Washington'un çıkardığı ve her an değiştirebileceği yönergelere değil, kendilerine güvenmeleri gerektiği yönünde sesler yükselmeye başladı” vurgusunu yaptı.‘Biden’in sözleri doğruysa gezegenimizin daha sakin olacağını umuyoruz’ABD Başkanı Joe Biden’in diğer ülkelerin meselelerine müdahale edilmemesi hakkındaki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, şunları söyledi:“Bu ifadelerin, gezegenimizin gelecekte biraz daha sakin olacağına dair acı deneyime dayalı çıkarımı yansıttığını umarım.”ABD'li yetkililerin evvelki gün son tahliye uçaklarının Afganistan'dan ayrıldığını doğrulamasıyla ABD'nin Afganistan'da başlattığı askeri misyonu yaklaşık 20 yıllık savaşın ardından sona ermiş oldu. Dün ise ABD Başkanı Biden, ulusa sesleniş konuşmasında ABD’nin güvenliğinin artık başka ülkelere binlerce asker konuşlandırmakla sağlanamayacağına inandığını ifade etti.

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abd, rusya, fransa, sergey lavrov, joe biden, emmanuel macron, bakan, dışişleri, açıklama, rus dışişleri