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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/pentagon-amerikan-askerlerinin-kopekleri-kabil-havaalaninda-biraktigi-iddiasini-yalanladi-1048496881.html
Pentagon, Amerikan askerlerinin köpekleri Kabil Havaalanı'nda bıraktığı iddiasını yalanladı
Pentagon, Amerikan askerlerinin köpekleri Kabil Havaalanı'nda bıraktığı iddiasını yalanladı
Pentagon Sözcüsü Kirby, Amerikan askeri personelinin Afganistan'dan çekilirken bir dizi köpeği Kabil Havaalanı'nda bıraktığı yönündeki iddiaları yalanladı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T02:44+0300
2021-09-01T02:45+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
john kirby
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırma sürecine dair açıklamalarda bulundu.Kirby, dün düzenlediği basın toplantısında "Yanlış haberleri düzeltmek gerekirse; ABD ordusu, Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda, iddia edildiği üzere askeri köpekler de dahil olmak üzere hiçbir köpeği kafeslerde bırakmadı" ifadelerini kullandı.Sözcü, sosyal medyada yayılan fotoğrafların, ABD ordusunun sorumluluğundaki hayvanlara değil, Afganlara ait bir hayvan barınağındaki köpeklere ait olduğunu kaydetti.Daha önce hayvan hakları örgütü PETA, ABD ordusunun Kabil Havaalanı'nda 60 bomba arama köpeği ve askeri personele ait diğer 60 köpeğin aç ve susuz bir şekilde kavurucu sıcağa terk edildiğini açıklamıştı.Örgüt, ABD Başkanı Joe Biden'ı bu konuda acil önlem almaya çağırmıştı.Öte yandan PETA, tahliye edilen Amerikalıların ailelerine ait olan onlarca evcil hayvanın da sokağa salındıklarını bildirerek, bu hayvanların hayatta kalma şanslarının çok az olduğu endişesini dile getirmişti.
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abd, afganistan, john kirby, pentagon, köpek

Pentagon, Amerikan askerlerinin köpekleri Kabil Havaalanı'nda bıraktığı iddiasını yalanladı

02:44 01.09.2021 (güncellendi: 02:45 01.09.2021)
© AFP 2021 / Axel HeimkenKabil Havaalanı - köpekler
Kabil Havaalanı - köpekler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021 / Axel Heimken
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Pentagon Sözcüsü Kirby, Amerikan askeri personelinin Afganistan'dan çekilirken bir dizi köpeği Kabil Havaalanı'nda bıraktığı yönündeki iddiaları yalanladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırma sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Kirby, dün düzenlediği basın toplantısında "Yanlış haberleri düzeltmek gerekirse; ABD ordusu, Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda, iddia edildiği üzere askeri köpekler de dahil olmak üzere hiçbir köpeği kafeslerde bırakmadı" ifadelerini kullandı.
Sözcü, sosyal medyada yayılan fotoğrafların, ABD ordusunun sorumluluğundaki hayvanlara değil, Afganlara ait bir hayvan barınağındaki köpeklere ait olduğunu kaydetti.
Daha önce hayvan hakları örgütü PETA, ABD ordusunun Kabil Havaalanı'nda 60 bomba arama köpeği ve askeri personele ait diğer 60 köpeğin aç ve susuz bir şekilde kavurucu sıcağa terk edildiğini açıklamıştı.
Örgüt, ABD Başkanı Joe Biden'ı bu konuda acil önlem almaya çağırmıştı.
Öte yandan PETA, tahliye edilen Amerikalıların ailelerine ait olan onlarca evcil hayvanın da sokağa salındıklarını bildirerek, bu hayvanların hayatta kalma şanslarının çok az olduğu endişesini dile getirmişti.
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