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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/taliban-infaz-ettigi-muhalifin-cansiz-bedenini-helikopterden-sarkitti-1048498158.html
Taliban, infaz ettiği muhalifin cansız bedenini helikopterden sarkıttı
Taliban, infaz ettiği muhalifin cansız bedenini helikopterden sarkıttı
Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolarda, Afganistan'ı ele geçiren Taliban militanlarının Kandahar bölgesinde infaz ettiği bir muhalifi helikopterden... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T05:44+0300
2021-09-01T05:44+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
black hawk
infaz
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ABD ve NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırdığı Afganistan'da Taliban* militanları tamamen kontrolü ele geçirdi.Dün sosyal medya üzerinden yayınlanan videolarda, Taliban'ın ülkenin doğusundaki Kandahar bölgesinde infaz ettiği bir muhalifi, askeri helikopterden sarkıttığı görüldü.Militanların kullandığı helikopterin ise, ABD güçlerinin çekilirken bıraktığı askeri teçhizat arasında yer alan 'Black Hawk' model olduğu belirtildi.Video, ilk olarak 'Talib Time' adlı Twitter hesabında paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Hava kuvvetlerimiz! Şu anda İslam Emirliği'nin hava kuvvetleri helikopterleri Kandahar kenti üzerinde uçuyor ve kentte devriye geziyor" ifadelerine yer verildi.Biyografi kısmında "Afganistan İslam Emirliği'nin İngilizce resmi hesabı" ifadelerine yer verilen hesap, daha sonra askıya alındı.Söz konusu videoya ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'dan tepki geldi. Videoyu paylaşan Cuz, bunun Başkan Joe Biden'ın Afganistan'daki rezaletini özetlediğini söyledi.Cruz, "Bu korkunç görüntü, Joe Biden'ın Afganistan felaketini özetliyor: Taliban, bir Amerikan Blackhawk helikopterinden bir adamı asıyor. Trajik. Akıl almaz" diye yazdı Cruz.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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abd, afganistan, taliban, black hawk, infaz, helikopter

Taliban, infaz ettiği muhalifin cansız bedenini helikopterden sarkıttı

05:44 01.09.2021
© AP Photo / Wali SabawoonTaliban militanları
Taliban militanları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolarda, Afganistan'ı ele geçiren Taliban militanlarının Kandahar bölgesinde infaz ettiği bir muhalifi helikopterden sarkıttığı görüldü.
ABD ve NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırdığı Afganistan'da Taliban* militanları tamamen kontrolü ele geçirdi.
Dün sosyal medya üzerinden yayınlanan videolarda, Taliban'ın ülkenin doğusundaki Kandahar bölgesinde infaz ettiği bir muhalifi, askeri helikopterden sarkıttığı görüldü.
Militanların kullandığı helikopterin ise, ABD güçlerinin çekilirken bıraktığı askeri teçhizat arasında yer alan 'Black Hawk' model olduğu belirtildi.
Video, ilk olarak 'Talib Time' adlı Twitter hesabında paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Hava kuvvetlerimiz! Şu anda İslam Emirliği'nin hava kuvvetleri helikopterleri Kandahar kenti üzerinde uçuyor ve kentte devriye geziyor" ifadelerine yer verildi.
Biyografi kısmında "Afganistan İslam Emirliği'nin İngilizce resmi hesabı" ifadelerine yer verilen hesap, daha sonra askıya alındı.
Söz konusu videoya ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'dan tepki geldi. Videoyu paylaşan Cuz, bunun Başkan Joe Biden'ın Afganistan'daki rezaletini özetlediğini söyledi.
Cruz, "Bu korkunç görüntü, Joe Biden'ın Afganistan felaketini özetliyor: Taliban, bir Amerikan Blackhawk helikopterinden bir adamı asıyor. Trajik. Akıl almaz" diye yazdı Cruz.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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