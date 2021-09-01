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Trabzon’da üç kızını öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı
Trabzon’da üç kızını öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı
Trabzon’un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve cinnet sonrası 3 küçük kızını silahla vurarak öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı. Emre Göktaş... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T12:48+0300
2021-09-01T12:48+0300
türkiye
trabzon
imam
evlilik
cinayet
baba
cinnet
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Emre Göktaş, 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk etti. Bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş ise yine eşine darp uyguladı.Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş, Hiranur Göktaş ve Elif Göktaş'ı, evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.'Çocukların benden soğuduğunu hissettim'Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.Göktaş işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi'ne çıkartılacağı öğrenildi.
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trabzon, imam, evlilik, cinayet, baba, cinnet, of

Trabzon’da üç kızını öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı

12:48 01.09.2021
© İHA / KENAN AKYÜZ3 çocuğunu öldüren imam
3 çocuğunu öldüren imam - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© İHA / KENAN AKYÜZ
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Trabzon’un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve cinnet sonrası 3 küçük kızını silahla vurarak öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı. Emre Göktaş, 'çocukların kendisinden soğuduğu hissettiğini' belirterek olay anını hatırlamadığını söyledi.
Emre Göktaş, 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk etti. Bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş ise yine eşine darp uyguladı.
Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş, Hiranur Göktaş ve Elif Göktaş'ı, evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.

Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'Çocukların benden soğuduğunu hissettim'

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Göktaş işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi'ne çıkartılacağı öğrenildi.
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