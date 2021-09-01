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'Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile görüşmeye her zaman hazır'
'Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile görüşmeye her zaman hazır'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in basın sözcüsü Sergey Nikiforov, Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Putin ile görüşmeye her zaman hazır olduğunu söyledi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T04:41+0300
2021-09-01T04:41+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
görüşme
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in basın sözcüsü Sergey Nikiforov, Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye her zaman için istekli olduğunu belirtti.Sputnik'in sorularını yanıtlayan Nikiforov, liderler arasında yapılacak muhtemel bir toplantıya dair herhangi bir görüşme ya da hazırlık olup olmadığı yönündeki soruya, "Onu devlet başkanınıza sorun" yanıtını verdi.Basın sözcüsü, "Devlet başkanımız, birkaç kez görüşmeye her zaman hazır olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.Daha önce hem Moskova hem de Kiev, birçok kez Putin ile Zelenskiy arasında görüşme düzenlenmesi yönünde çaba sarf edildiğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Putin ile Zelenskiy görüşmesine yönelik hazırlıkta henüz ilerleme kaydedilmediği bilgisini vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20210827/ukrayna-lideri-zelenskiy-natonun-karadenizde-varligini-guclendirmesinden-yanayiz-1048391259.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, görüşme, vladimir zelenskiy

'Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile görüşmeye her zaman hazır'

04:41 01.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Sputnik
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in basın sözcüsü Sergey Nikiforov, Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Putin ile görüşmeye her zaman hazır olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in basın sözcüsü Sergey Nikiforov, Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye her zaman için istekli olduğunu belirtti.
Sputnik'in sorularını yanıtlayan Nikiforov, liderler arasında yapılacak muhtemel bir toplantıya dair herhangi bir görüşme ya da hazırlık olup olmadığı yönündeki soruya, "Onu devlet başkanınıza sorun" yanıtını verdi.
Basın sözcüsü, "Devlet başkanımız, birkaç kez görüşmeye her zaman hazır olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.
Daha önce hem Moskova hem de Kiev, birçok kez Putin ile Zelenskiy arasında görüşme düzenlenmesi yönünde çaba sarf edildiğini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Putin ile Zelenskiy görüşmesine yönelik hazırlıkta henüz ilerleme kaydedilmediği bilgisini vermişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
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