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ABD Dışişleri: Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki askeri işbirliği anlaşmasından haberdarız
ABD Dışişleri: Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki askeri işbirliği anlaşmasından haberdarız
ABD Dışişleri, Washington'un Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki askeri işbirliği anlaşmasından haberdar olduğunu ve Riyad ile diyaloğu sürdürdüğünü açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T02:25+0300
2021-09-02T02:25+0300
savunma
abd
rusya
suudi arabistan
anlaşma
askeri işbirliği
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Riyad arasında imzalanan askeri işbiriliği anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Spuntik'e konuşan bir bakanlık sözcüsü, anlaşmadan haberdar olduklarını belirterek, "ABD ve Suudi Arabistan, sıkı ve kalıcı bir güvenlik ortaklığına sahip ve bunu sürdürüyor. Suudi Arabistan'ın korunmasına destek olma taahhüdümüzü daha da ileriye taşımak için Suudi ortaklarımızla düzenli diyalog halindeyiz" ifadelerini kullandı.Sözcü, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın, Washington'un tüm ortaklarını ve müttefiklerini, 'ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası' (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlara maruz kalmamaları için Rus savunma sanayisiyle büyük çaplı alışverişlerden kaçınmaya teşvik etmeyi sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210827/rosoboronexport-7-ulke-ile-s-400-tedarikine-iliskin-gorusmeler-suruyor-1048386403.html
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abd, rusya, suudi arabistan, anlaşma, askeri işbirliği

ABD Dışişleri: Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki askeri işbirliği anlaşmasından haberdarız

02:25 02.09.2021
© AFP 2021 / Ludovic MARINSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AFP 2021 / Ludovic MARIN
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ABD Dışişleri, Washington'un Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki askeri işbirliği anlaşmasından haberdar olduğunu ve Riyad ile diyaloğu sürdürdüğünü açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Riyad arasında imzalanan askeri işbiriliği anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Spuntik'e konuşan bir bakanlık sözcüsü, anlaşmadan haberdar olduklarını belirterek, "ABD ve Suudi Arabistan, sıkı ve kalıcı bir güvenlik ortaklığına sahip ve bunu sürdürüyor. Suudi Arabistan'ın korunmasına destek olma taahhüdümüzü daha da ileriye taşımak için Suudi ortaklarımızla düzenli diyalog halindeyiz" ifadelerini kullandı.
Sözcü, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın, Washington'un tüm ortaklarını ve müttefiklerini, 'ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası' (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlara maruz kalmamaları için Rus savunma sanayisiyle büyük çaplı alışverişlerden kaçınmaya teşvik etmeyi sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
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