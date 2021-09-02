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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210902/abd-ordusu-abd-fonlu-yuzlerce-gazeteciyi-afganistanda-birakti-1048539729.html
ABD ordusu, ABD fonlu yüzlerce gazeteciyi Afganistan'da bıraktı
ABD ordusu, ABD fonlu yüzlerce gazeteciyi Afganistan'da bıraktı
ABD ordusunun, Afganistan'dan çekilirken yüzlerce ABD fonlu gazeteciyi de geride bıraktığı ortaya çıktı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T10:51+0300
2021-09-02T11:06+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
taliban
abd ordusu
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Afganistan'da Taliban'ın* yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD kuvvetlerinin çekilmesi tamamlanırken, ABD tarafından fonlanan yüzlerce gazetecinin de geride bırakıldığı ortaya çıktı. Fox News, bölgede ABD destekli yayınlar yapan Radio Free Europe ile Radio Liberty'de (RFE/RL) çalışan gazetecilerin ve ailelerinin tahliye edilenler arasında yer almadıklarını doğruladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gazetecilerin tahliye uçaklarına ulaştığını açıklamıştı. Ancak, ABD fonuyla çalışan 500 gazeteci ve ailelerinin Afganistan'da kaldıkları belirlendi.'Utanç verici'ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en üst düzey Cumhuriyetçi Temsilci Michael McCaul da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "ABD Dışişleri'nin yerel çalışanlarını tahliye ettiğini iddia ettiği halde gerçekte yüzlerce USAGM çalışanı ve ailesini geride bırakmaları utanç verici" ifadelerini kullandı.'ABD hükümeti başarısız oldu'RFE/RL Başkanı Jamie Fly da, çalışanların kendi imkanlarıyla havalimanına gittiklerini ancak uçaklara ulaşamadıklarını aktardı: “Son 20 yılda Afganistan'da gazetecilik ve sivil toplum için alan açılmasına yardımcı olan ABD hükümetinin, ülkeden ayrılmanın en iyisi olduğuna karar veren gazetecilere yardım etmek için daha fazlasını yapması beklenirdi. Ancak başarısız oldular."Yaşanan durumu 'inanılmaz derecede sinir bozucu' olarak tanımlayan Fly ayrıca, “Onlar, hayatlarını Afgan halkına haber ve bilgi sağlamaya çalışarak geçiren ve bunu yaparken sık sık saldırıya uğrayan gazeteciler. Afganistan'da gazetecilik için gelecek senaryosu inanılmaz derecede zayıf" dedi.Radio Free Europe ile Liberty, ABD Küresel Medya Ajansı (USAGM) tarafından fonlanan 'basın' kuruluşları. USAGM ise, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş yıllarında CIA tarafından kurulan söz konusu basın kuruluşlarını fonlayan, ABD Kongresi'ne bağlı bir medya ajansı. *Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
https://tr.sputniknews.com/20210901/abd-ordusu-13-yil-once-bideni-kurtaran-afgan-cevirmeni-geride-birakti-beni-burada-unutmayin-1048501167.html
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abd, taliban, abd ordusu

ABD ordusu, ABD fonlu yüzlerce gazeteciyi Afganistan'da bıraktı

10:51 02.09.2021 (güncellendi: 11:06 02.09.2021)
© ABD Savunma BakanlığıABD’nin tahliye uçağında doğum yapan Afgan kadın
ABD’nin tahliye uçağında doğum yapan Afgan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© ABD Savunma Bakanlığı
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ABD ordusunun, Afganistan'dan çekilirken yüzlerce ABD fonlu gazeteciyi de geride bıraktığı ortaya çıktı.
Afganistan'da Taliban'ın* yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD kuvvetlerinin çekilmesi tamamlanırken, ABD tarafından fonlanan yüzlerce gazetecinin de geride bırakıldığı ortaya çıktı.
Fox News, bölgede ABD destekli yayınlar yapan Radio Free Europe ile Radio Liberty'de (RFE/RL) çalışan gazetecilerin ve ailelerinin tahliye edilenler arasında yer almadıklarını doğruladı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gazetecilerin tahliye uçaklarına ulaştığını açıklamıştı. Ancak, ABD fonuyla çalışan 500 gazeteci ve ailelerinin Afganistan'da kaldıkları belirlendi.

'Utanç verici'

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en üst düzey Cumhuriyetçi Temsilci Michael McCaul da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "ABD Dışişleri'nin yerel çalışanlarını tahliye ettiğini iddia ettiği halde gerçekte yüzlerce USAGM çalışanı ve ailesini geride bırakmaları utanç verici" ifadelerini kullandı.

'ABD hükümeti başarısız oldu'

RFE/RL Başkanı Jamie Fly da, çalışanların kendi imkanlarıyla havalimanına gittiklerini ancak uçaklara ulaşamadıklarını aktardı:
“Son 20 yılda Afganistan'da gazetecilik ve sivil toplum için alan açılmasına yardımcı olan ABD hükümetinin, ülkeden ayrılmanın en iyisi olduğuna karar veren gazetecilere yardım etmek için daha fazlasını yapması beklenirdi. Ancak başarısız oldular."
Yaşanan durumu 'inanılmaz derecede sinir bozucu' olarak tanımlayan Fly ayrıca, “Onlar, hayatlarını Afgan halkına haber ve bilgi sağlamaya çalışarak geçiren ve bunu yaparken sık sık saldırıya uğrayan gazeteciler. Afganistan'da gazetecilik için gelecek senaryosu inanılmaz derecede zayıf" dedi.
Radio Free Europe ile Liberty, ABD Küresel Medya Ajansı (USAGM) tarafından fonlanan 'basın' kuruluşları.
USAGM ise, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş yıllarında CIA tarafından kurulan söz konusu basın kuruluşlarını fonlayan, ABD Kongresi'ne bağlı bir medya ajansı.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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