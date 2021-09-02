Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210902/abdde-koronavirus-vakalari-son-iki-haftada-yuzde-14-artti-1048561197.html
ABD'de koronavirüs vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı
ABD'de koronavirüs vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, aşı çalışmalarının hızlanmasına rağmen son 14 günde yüzde 14 arttığı tespit edildi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T22:14+0300
2021-09-02T22:14+0300
koronavirüs
abd
vaka
koronavirüs
kovid-19
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044146325_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_8bf38c3c301a9c7b3d6491c06f5a6ad3.jpg
New York Times'ın hazırladığı grafikli raporda, ABD'nin güney kesimlerindeki birkaç eyalet hariç Kovid-19 vakalarının 44 eyalette artış gösterdiği belirtildi. Raporda, her gün yaklaşık 160 bin Amerikalının Kovid-19'a yakalandığı, son iki hafta içinde ülke çapında yüzde 14'lük artış kaydedildiği bildirildi.Bu arada Florida, Missouri ve Louisiana gibi birkaç eyalette son günlerde Kovid-19 vakalarında az da olsa gerileme görüldüğü ifade edildi. Ülkede vakaların en fazla arttığı eyaletler ise Indiana, Batı Virginia ve Güney Dakota oldu. Teksas, Alabama, Arkansas, Georgia ve Florida eyaletlerinde de hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının yüzde 90'ından fazlasının dolu olduğu bilgisi paylaşıldı.Vakaların yüksek olduğu bir başka eyalet Kentucky'de aşırı yük altındaki hastanelerin operasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için Ulusal Muhafızların görevlendirildiği açıklandı.ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 18 yaş üstü yetişkin nüfusun yüzde 74.4'üne en az bir doz, yüzde 63.6'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20210817/abd-koronavirus-asisinin-ikinci-dozundan-8-ay-sonra-ucuncu-dozu-tavsiye-edecek-1048111043.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044146325_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_05821c29fc0fbd72174b4dffe68b568c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, vaka, koronavirüs, kovid-19, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

ABD'de koronavirüs vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı

22:14 02.09.2021
© REUTERS / Shannon StapletonABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
Abone ol
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, aşı çalışmalarının hızlanmasına rağmen son 14 günde yüzde 14 arttığı tespit edildi.
New York Times'ın hazırladığı grafikli raporda, ABD'nin güney kesimlerindeki birkaç eyalet hariç Kovid-19 vakalarının 44 eyalette artış gösterdiği belirtildi. Raporda, her gün yaklaşık 160 bin Amerikalının Kovid-19'a yakalandığı, son iki hafta içinde ülke çapında yüzde 14'lük artış kaydedildiği bildirildi.
Bu arada Florida, Missouri ve Louisiana gibi birkaç eyalette son günlerde Kovid-19 vakalarında az da olsa gerileme görüldüğü ifade edildi. Ülkede vakaların en fazla arttığı eyaletler ise Indiana, Batı Virginia ve Güney Dakota oldu. Teksas, Alabama, Arkansas, Georgia ve Florida eyaletlerinde de hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının yüzde 90'ından fazlasının dolu olduğu bilgisi paylaşıldı.
Vakaların yüksek olduğu bir başka eyalet Kentucky'de aşırı yük altındaki hastanelerin operasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için Ulusal Muhafızların görevlendirildiği açıklandı.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 18 yaş üstü yetişkin nüfusun yüzde 74.4'üne en az bir doz, yüzde 63.6'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
Pfizer - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
KORONAVİRÜS
ABD, koronavirüs aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek
17 Ağustos, 22:10
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:41Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
22:40Ticaret Bakanı Muş: Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız
22:22Pensilvanya'da Ida Kasırgası nedeniyle 376 yol ulaşıma kapandı
22:19Kremlin: Ukrayna'nın NATO üyeliği Rusya için tehlikeli
22:14ABD'de koronavirüs vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı
22:07'Türkiye ile Katar, Kabil Havaalanı'na mali destek sağladı'
21:57Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 23 bin 496 yeni vaka, 283 can kaybı
21:34Beşiktaş Miralem Pjanic ile anlaşmaya vardı
21:22ABD'de Kovid önlemi alınmadan okullar açıldı, aileler korkuyor: Çocukları aslan inine göndermek gibi
21:19Çanakkale'de CHP Kadın Kolları'na saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
20:52İngiltere, Topkapı Sarayı'nı dünyanın en güzel sarayı seçti
20:43Nüfusunun yüzde 80’inden fazlası iki doz aşılı İsrail, neden vakalarda patlama yaşıyor?
20:31Sağlık Bakanı: Vefatların yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş kişiler
20:29MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
20:28Adana'da 'IŞİD adına kurulan mahkemenin' heyetinde bulunan sanık, hakim karşısında
20:11Şemdinli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
19:58Irak hükümeti, 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onayladı
19:52Türkiye’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Rus uçaklar geri dönüyor
19:44Zaharova: Ukrayna’ya askeri yardım şeker hastasına şeker vermek gibi
19:37Pakdemirli: Türkiye'de bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek