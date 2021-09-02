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https://tr.sputniknews.com/20210902/beyaz-saray-siber-guvenlik-konusunda-rusyayla-diyalogu-surduruyoruz-1048562446.html
Beyaz Saray: Siber güvenlik konusunda Rusya'yla diyaloğu sürdürüyoruz
Beyaz Saray: Siber güvenlik konusunda Rusya'yla diyaloğu sürdürüyoruz
ABD Başkanı Joe Biden'in Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ann Neuberger, siber güvenlik konusunda Rusya ile diyaloğun sürdüğünü ve bu konuda Moskova'dan... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T23:09+0300
2021-09-02T23:09+0300
2021-09-02T23:09+0300
dünya
abd
rusya
joe biden
ann neuberger
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Neuberger, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, “Ruslarla siber güvenlik diyalogumuz devam ediyor. Başkan Biden’in de söylediği gibi eylem bekliyoruz” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Cenevre’de gerçekleştirdikleri görüşmede, siber güvenlik konusunda ikili bir uzman diyaloğu başlatma kararını almıştı.Daha önce ABD, son yıllardaki bir dizi büyük siber saldırıların arkasında Rus hackerlerin bulunabileceğini belirterek Moskova’dan bu hackerlere karşı tedbirler almasını talep etmişti.
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Beyaz Saray: Siber güvenlik konusunda Rusya'yla diyaloğu sürdürüyoruz
ABD Başkanı Joe Biden'in Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ann Neuberger, siber güvenlik konusunda Rusya ile diyaloğun sürdüğünü ve bu konuda Moskova'dan harekete geçmeyi beklediklerini söyledi.
Neuberger, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında,
“Ruslarla siber güvenlik diyalogumuz devam ediyor. Başkan Biden’in de söylediği gibi eylem bekliyoruz” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı
Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Cenevre’de gerçekleştirdikleri görüşmede, siber güvenlik konusunda ikili bir uzman diyaloğu başlatma kararını almıştı.
Daha önce ABD, son yıllardaki bir dizi büyük siber saldırıların arkasında Rus hackerlerin bulunabileceğini belirterek Moskova’dan bu hackerlere karşı tedbirler almasını talep etmişti.