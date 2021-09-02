https://tr.sputniknews.com/20210902/beyaz-saray-siber-guvenlik-konusunda-rusyayla-diyalogu-surduruyoruz-1048562446.html

Beyaz Saray: Siber güvenlik konusunda Rusya'yla diyaloğu sürdürüyoruz

Beyaz Saray: Siber güvenlik konusunda Rusya'yla diyaloğu sürdürüyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'in Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ann Neuberger, siber güvenlik konusunda Rusya ile diyaloğun sürdüğünü ve bu konuda Moskova'dan... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T23:09+0300

2021-09-02T23:09+0300

2021-09-02T23:09+0300

dünya

abd

rusya

joe biden

ann neuberger

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Neuberger, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, “Ruslarla siber güvenlik diyalogumuz devam ediyor. Başkan Biden’in de söylediği gibi eylem bekliyoruz” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Cenevre’de gerçekleştirdikleri görüşmede, siber güvenlik konusunda ikili bir uzman diyaloğu başlatma kararını almıştı.Daha önce ABD, son yıllardaki bir dizi büyük siber saldırıların arkasında Rus hackerlerin bulunabileceğini belirterek Moskova’dan bu hackerlere karşı tedbirler almasını talep etmişti.

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abd, rusya, joe biden, ann neuberger