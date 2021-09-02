https://tr.sputniknews.com/20210902/fitch-avrupa-merkez-bankasinin-kilit-faiz-oranlari-2025e-kadar-degismeyecek-1048533658.html

Fitch: Avrupa Merkez Bankasının kilit faiz oranları 2025'e kadar değişmeyecek

Fitch: Avrupa Merkez Bankasının kilit faiz oranları 2025'e kadar değişmeyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranlarını 2025'e kadar sabit tutmasının, tahvil alımlarının ise... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T01:40+0300

2021-09-02T01:40+0300

2021-09-02T01:41+0300

ekonomi

fitch

avrupa

faiz oranları

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Fitch'ten yapılan açıklamada, Avro bölgesi halihazırda bazı geçici enflasyonist baskılar yaşarken, orta vadeli enflasyon görünümünün zayıf kalmaya devam ettiği belirtildi.ECB'nin yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine dayanarak fiyat baskılarının 2025'ten önce faiz artışlarını tetikleyecek kadar sağlamlaşmasının beklenmediğine işaret edilen açıklamada, "Avrupa Merkez Bankasının kilit faiz oranları 2025'e kadar değişmeyecek ve tahvil alımı en az 2024'e kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.ECB, son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı almış, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini yüzde 0,25 olarak sabit tutmuştu.

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2021

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fitch, avrupa, faiz oranları