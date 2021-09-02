Mardin'de 3 mahalle karantinaya alındı

Kızıltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Ziyaret, Günlüce ve Erikli mahallelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, "Bunun yanı sıra ilçemiz Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluğu azaltmak, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 22.00-05.00 saatleri arasında 10 gün karantina uygulaması yapılacak" denildi.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kızıltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Ziyaret, Günlüce ve Erikli mahallelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Bunun yanı sıra ilçemiz Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluğu azaltmak, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 22.00-05.00 saatleri arasında 10 gün karantina uygulaması yapılacak" denildi.