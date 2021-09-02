https://tr.sputniknews.com/20210902/pasinyan-daglik-karabagdaki-kriz-cozulmedi-1048555200.html

Paşinyan: Dağlık Karabağ’daki kriz çözülmedi

Paşinyan: Dağlık Karabağ’daki kriz çözülmedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı temel alınarak Dağlık Karabağ’ın statüsünün uluslararası düzeyde netleştirilmesi... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T17:21+0300

2021-09-02T17:21+0300

2021-09-02T17:21+0300

dünya

ermenistan

agit

dağlık karabağ

nikol paşinyan

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Paşinyan, “Artsah halkının kendi kaderini tayin etme hakkı kutsaldır ve güç kullanılarak durdurulamaz. Uluslararası platformlarda Dağlık Karabağ krizinin çözülmediğini vurgulamamızın nedeni özellikle de bu. AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı ülkelerinin yaptığı açıklamalar da bunu kanıtlar nitelikte. Kriz, Minsk Grubu tarafından teklif edilen ve desteklenen malum prensiplere dayalı, barış süreci yoluyla kapsamlı ve herkes için kabul edilebilir biçimde çözülmeyi bekliyor” ifadelerini kullandı.Paşinyan, sürecin sonunda ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı temel alınarak Artsah’ın statüsünün nihai olarak belirlenmesi gerektiğini belirtti.Paşinyan, “Minsk Grubu’nun eşbaşkanlığında barış sürecinin yeniden başlatılması bölgede barışın tesisi ve muhafaza edilmesi için önemli bir faktör olabilir. Artsah’ın bölgemizde uzun vadeli barış ve istikrarın sembolü olabileceğinden eminim” açıklamasını yaptı.

ermenistan

dağlık karabağ

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ermenistan, agit, dağlık karabağ, nikol paşinyan