Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Katar: Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışıyoruz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210902/peskov-taliban-rus-diplomatlarin-guvenligi-ile-ilgili-verdigi-tum-garantileri-yerine-getiriyor-1048542725.html
Peskov: Taliban Rus diplomatların güvenliği ile ilgili verdiği tüm garantileri yerine getiriyor
Peskov: Taliban Rus diplomatların güvenliği ile ilgili verdiği tüm garantileri yerine getiriyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Taliban’ın Rus diplomatların güvenliği için tüm garantileri sağladığını ifade etti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T12:24+0300
2021-09-02T12:24+0300
dünya
rusya
vladimir putin
afganistan
taliban
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104191/04/1041910492_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_e9a6f265e7bc2763db51d43c71d8311a.jpg
Doğu Ekonomi Forumu çerçevesinde gazetecilere açıklamada bulunan Peskov, “Taliban diplomatlarımız için belirli güvenlik garantilerini verdi. Şimdilik verilen tüm garantilere riayet ediliyor, tamamı yerine getiriliyor” dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Afganistan’da olanlarla ilgili düzenli olarak rapor verildiğini söyledi.Peskov, “Bu kadar önemli bir konu hakkında günde birden fazla kez rapor sunuluyor” dedi.Kremlin Sözcüsü, son birkaç haftadır Putin’in her gün Afganistan’da yaşananlarla ilgili fikir paylaşımlarının yapıldığı bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.
rusya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104191/04/1041910492_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_e9c473f8d1f2e4eb610321684948e19e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, afganistan, taliban, dmitriy peskov

Peskov: Taliban Rus diplomatların güvenliği ile ilgili verdiği tüm garantileri yerine getiriyor

12:24 02.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Taliban’ın Rus diplomatların güvenliği için tüm garantileri sağladığını ifade etti.
Doğu Ekonomi Forumu çerçevesinde gazetecilere açıklamada bulunan Peskov, “Taliban diplomatlarımız için belirli güvenlik garantilerini verdi. Şimdilik verilen tüm garantilere riayet ediliyor, tamamı yerine getiriliyor” dedi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Afganistan’da olanlarla ilgili düzenli olarak rapor verildiğini söyledi.
Peskov, “Bu kadar önemli bir konu hakkında günde birden fazla kez rapor sunuluyor” dedi.
Kremlin Sözcüsü, son birkaç haftadır Putin’in her gün Afganistan’da yaşananlarla ilgili fikir paylaşımlarının yapıldığı bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce