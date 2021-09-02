https://tr.sputniknews.com/20210902/peskov-taliban-rus-diplomatlarin-guvenligi-ile-ilgili-verdigi-tum-garantileri-yerine-getiriyor-1048542725.html

Peskov: Taliban Rus diplomatların güvenliği ile ilgili verdiği tüm garantileri yerine getiriyor

Peskov: Taliban Rus diplomatların güvenliği ile ilgili verdiği tüm garantileri yerine getiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Taliban’ın Rus diplomatların güvenliği için tüm garantileri sağladığını ifade etti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T12:24+0300

2021-09-02T12:24+0300

2021-09-02T12:24+0300

dünya

rusya

vladimir putin

afganistan

taliban

dmitriy peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104191/04/1041910492_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_e9a6f265e7bc2763db51d43c71d8311a.jpg

Doğu Ekonomi Forumu çerçevesinde gazetecilere açıklamada bulunan Peskov, “Taliban diplomatlarımız için belirli güvenlik garantilerini verdi. Şimdilik verilen tüm garantilere riayet ediliyor, tamamı yerine getiriliyor” dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Afganistan’da olanlarla ilgili düzenli olarak rapor verildiğini söyledi.Peskov, “Bu kadar önemli bir konu hakkında günde birden fazla kez rapor sunuluyor” dedi.Kremlin Sözcüsü, son birkaç haftadır Putin’in her gün Afganistan’da yaşananlarla ilgili fikir paylaşımlarının yapıldığı bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

rusya

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, afganistan, taliban, dmitriy peskov