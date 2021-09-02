Peskov: Taliban Rus diplomatların güvenliği ile ilgili verdiği tüm garantileri yerine getiriyor

Doğu Ekonomi Forumu çerçevesinde gazetecilere açıklamada bulunan Peskov, “Taliban diplomatlarımız için belirli güvenlik garantilerini verdi. Şimdilik verilen tüm garantilere riayet ediliyor, tamamı yerine getiriliyor” dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Afganistan’da olanlarla ilgili düzenli olarak rapor verildiğini söyledi.Peskov, “Bu kadar önemli bir konu hakkında günde birden fazla kez rapor sunuluyor” dedi.Kremlin Sözcüsü, son birkaç haftadır Putin’in her gün Afganistan’da yaşananlarla ilgili fikir paylaşımlarının yapıldığı bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Taliban’ın Rus diplomatların güvenliği için tüm garantileri sağladığını ifade etti.
Doğu Ekonomi Forumu çerçevesinde gazetecilere açıklamada bulunan Peskov, “Taliban diplomatlarımız için belirli güvenlik garantilerini verdi. Şimdilik verilen tüm garantilere riayet ediliyor, tamamı yerine getiriliyor” dedi.