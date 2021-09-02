https://tr.sputniknews.com/20210902/ukrayna-basbakan-birinci-yardimcisi-putin-zelenskiy-zirvesinin-hazirligi-en-ust-duzeyde-yapiliyor-1048533521.html

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı: Putin-Zelenskiy zirvesinin hazırlığı en üst düzeyde yapılıyor

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı: Putin-Zelenskiy zirvesinin hazırlığı en üst düzeyde yapılıyor

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Lyubçenko, Rusya lideri Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasında zirve hazırlıklarının en üst düzeyde yapıldığını... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T01:40+0300

2021-09-02T01:40+0300

2021-09-02T01:40+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ukrayna

zirve

görüşme

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Aleksey Lyubçenko, Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında zirve hazırlıklarının en üst düzeyde yapıldığını söyledi.Lyubçenko, ilgili soru karşısında, "En üst düzeyde (sürüyor)" yanıtını verdi.Liderler arasındaki görüşmenin hangi ülkede yapılabileceği yönündeki soruyu yanıtsız bırakan Lyubçenko, zirvenin Moskova’da yapılma olasılığı konusunda ise ‘hayır’ anlamında başını salladı.Görüşmenin tarihi ile ilgili soruya da yanıt vermeyen Lyubçenko, zirvenin yapılacağı yerin tekrar sorulması üzerine yer olarak Kırım’ı gösterdi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in basın sözcüsü Sergey Nikiforov, kendisinin Putin ile görüşmeye her zaman hazır olduğunu ifade etmişti.Hem Moskova hem de Kiev, son aylarda birçok kez Putin ile Zelenskiy arasında görüşme düzenlenmesi yönünde çaba sarf edildiğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Putin ile Zelenskiy görüşmesine yönelik hazırlıkta henüz ilerleme kaydedilmediği bilgisini vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20210528/ukraynadan-putin-zelenskiy-gorusmesi-icin-vatikan-onerisi-1044610220.html

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rusya, vladimir putin, ukrayna, zirve, görüşme, vladimir zelenskiy