Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20210903/1048578953.html
Gökbilimi meraklıları, gözlem için tarihi Zerzevan Kalesi’nde buluştu
Gökbilimi meraklıları, gözlem için tarihi Zerzevan Kalesi’nde buluştu
22 yıldır Antalya’da düzenlenen “Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği” bu yıl Diyarbakır’ın tarihi Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirildi. Bini aşkın gökbilimi... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T13:48+0300
2021-09-03T13:50+0300
multimedya
fotoğraf
gökbilimciler
diyarbakır
uzay
mustafa varank
münir karaloğlu
zerzevan kalesi
uluslararası gökyüzü gözlem etkinliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048578564_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5db9da917110ec066816db09003bd4ed.jpg
Bakan Varank: Uzayın gizemli derinliklerini keşfetmeye çalışacağızEtkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerin Türkiye'nin uzay yarışındaki konumunu 10 yıl içinde üst basamaklara yükselteceklerine inandığını söyledi. “Bölgenin zenginliklerini Türkiye'ye hatırlatmak, bilim ve teknoloji mirasına sahip bu topraklarda uzaya ve öğrenmeye meraklı gençlerle buluşuyoruz. Her yıl Antalya'da gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem etkinliğimizin bir benzerini bundan sonra uluslararası katılımcılarla birlikte, tarihi ve gizemli Zerzevan Kalesi'nde de gerçekleştireceğiz" diyen Varank, şu ifadeleri kullandı:Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da etkinliğin Diyarbakır’da yapılması nedeniyle heyecanlı olduklarını belirterek “Bu coğrafyanın bu kadim şehrin astronomi ile bir bağı var. Gökyüzüne bakan gözlerimizin önüne perde indirdiler ama hamdolsun devletimiz, milletimiz el ele terörle mücadelede bugün geldiğimiz noktada da bölgede de Diyarbakır'da da huzur var" dedi.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, uzay alanındaki farkındalığın arttırılması ve bu konuda insan kaynağının yetiştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinden katılımcılarla etkinliği gerçekleştirdik. En önemli ihtiyaç insan kaynağıdır. Özellikle yakın zamanda çok önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Sadece bu yıl için 5 bin 339 okulumuz TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarını gerçekleştiriyor" dedi.
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sertaç Kayar
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
Sertaç Kayar
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048578564_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e29656e178f03571957efa8eb57733ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, gökbilimciler, diyarbakır, uzay, mustafa varank, münir karaloğlu, zerzevan kalesi, uluslararası gökyüzü gözlem etkinliği, türkiye ulusal gözlemevi (tug)

Gökbilimi meraklıları, gözlem için tarihi Zerzevan Kalesi’nde buluştu

13:48 03.09.2021 (güncellendi: 13:50 03.09.2021)
Abone ol
Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
22 yıldır Antalya’da düzenlenen “Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği” bu yıl Diyarbakır’ın tarihi Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirildi. Bini aşkın gökbilimi meraklısının katılığı etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Bilim ve teknoloji mirasına sahip bu topraklarda uzaya ve öğrenmeye meraklı gençlerle buluşuyoruz” dedi.
© Sputnik / Sertaç Kayar

Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya Saklıkent'te düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı gökbilim açık etkinliği olan “Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği”, bu yıl Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nde yapıldı.

Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya Saklıkent&#x27;te düzenlenen Türkiye&#x27;nin en kapsamlı gökbilim açık etkinliği olan “Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği”, bu yıl Diyarbakır&#x27;daki tarihi Zerzevan Kalesi&#x27;nde yapıldı. - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya Saklıkent'te düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı gökbilim açık etkinliği olan “Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği”, bu yıl Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nde yapıldı.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi yakınlarında yer alan Roma İmparatorluğunun son kalelerinden biri olan tarihi Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilen “Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği”ne, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 1000’den fazla gökbilim meraklısı genç katıldı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi yakınlarında yer alan Roma İmparatorluğunun son kalelerinden biri olan tarihi Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilen “Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği”ne, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 1000’den fazla gökbilim meraklısı genç katıldı. - Sputnik Türkiye
2/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi yakınlarında yer alan Roma İmparatorluğunun son kalelerinden biri olan tarihi Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilen “Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği”ne, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 1000’den fazla gökbilim meraklısı genç katıldı.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Münir Karaloglu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AK Partili vekiller ile Ukrayna, Bulgaristan, Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri de katıldı.

Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Münir Karaloglu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AK Partili vekiller ile Ukrayna, Bulgaristan, Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri de katıldı. - Sputnik Türkiye
3/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Münir Karaloglu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AK Partili vekiller ile Ukrayna, Bulgaristan, Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri de katıldı.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Etkinliğin, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Zerzevan Kalesi’nde düzenlenmesi uluslararası alanda da büyük ilgi çekti.

Etkinliğin, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Zerzevan Kalesi’nde düzenlenmesi uluslararası alanda da büyük ilgi çekti. - Sputnik Türkiye
4/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Etkinliğin, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Zerzevan Kalesi’nde düzenlenmesi uluslararası alanda da büyük ilgi çekti.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Çok sayıda büyükelçi ve uluslararası gökyüzü gözlemcisinin katıldığı etkinlikte katılımcılar, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı’nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çok sayıda büyükelçi ve uluslararası gökyüzü gözlemcisinin katıldığı etkinlikte katılımcılar, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı’nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi aldı. - Sputnik Türkiye
5/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Çok sayıda büyükelçi ve uluslararası gökyüzü gözlemcisinin katıldığı etkinlikte katılımcılar, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı’nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi aldı.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gökbilim ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenleniyor.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gökbilim ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenleniyor. - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gökbilim ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenleniyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Her yaş grubundan katılımcıya açık olan ve katılımın ücretsiz olduğu Diyarbakır Zerzevan Uluslararası Gözlem Etkinliği, koronavirüs nedeniyle tüm katılımcılardan PCR testi alındı.

Her yaş grubundan katılımcıya açık olan ve katılımın ücretsiz olduğu Diyarbakır Zerzevan Uluslararası Gözlem Etkinliği, koronavirüs nedeniyle tüm katılımcılardan PCR testi alındı. - Sputnik Türkiye
7/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Her yaş grubundan katılımcıya açık olan ve katılımın ücretsiz olduğu Diyarbakır Zerzevan Uluslararası Gözlem Etkinliği, koronavirüs nedeniyle tüm katılımcılardan PCR testi alındı.

© Sputnik / Sertaç Kayar

4 Eylül’e kadar sürecek olan etkinlikte, gün boyu atölyeler düzenleniyor.

4 Eylül’e kadar sürecek olan etkinlikte, gün boyu atölyeler düzenleniyor. - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

4 Eylül’e kadar sürecek olan etkinlikte, gün boyu atölyeler düzenleniyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Etkinliğe, gökbilim meraklılarının yanı sıra fotoğraf tutkunları da katıldı.

Etkinliğe, gökbilim meraklılarının yanı sıra fotoğraf tutkunları da katıldı. - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Etkinliğe, gökbilim meraklılarının yanı sıra fotoğraf tutkunları da katıldı.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Çadırların kurulduğu alanda, gökbilim meraklıları gökyüzünü gözlemlerken, fotoğraf tutkunları da tarihi mekanda fotoğraf çekmenin tadına vardı.

Çadırların kurulduğu alanda, gökbilim meraklıları gökyüzünü gözlemlerken, fotoğraf tutkunları da tarihi mekanda fotoğraf çekmenin tadına vardı. - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Çadırların kurulduğu alanda, gökbilim meraklıları gökyüzünü gözlemlerken, fotoğraf tutkunları da tarihi mekanda fotoğraf çekmenin tadına vardı.

Bakan Varank: Uzayın gizemli derinliklerini keşfetmeye çalışacağız

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerin Türkiye'nin uzay yarışındaki konumunu 10 yıl içinde üst basamaklara yükselteceklerine inandığını söyledi.
“Bölgenin zenginliklerini Türkiye'ye hatırlatmak, bilim ve teknoloji mirasına sahip bu topraklarda uzaya ve öğrenmeye meraklı gençlerle buluşuyoruz. Her yıl Antalya'da gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem etkinliğimizin bir benzerini bundan sonra uluslararası katılımcılarla birlikte, tarihi ve gizemli Zerzevan Kalesi'nde de gerçekleştireceğiz" diyen Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Gözlem etkinliğinde hep birlikte çadırda kalmak ve gökyüzünü keşfetmek özel bir tecrübedir. Etkinlik boyunca gökyüzünü inceleyerek uzayın gizemli derinliklerini keşfetmeye çalışacağız. Son hilal evresinde olan Ay'ı, güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'i, halkalı gezegen olarak bilinen Satürn'ü ve daha birçok gök cismini gözlemleyecek ve uzmanlarından öğrenecek. Ayrıca, etkinliğin gündüz bölümlerinde bilim, uzay ve astronomiyle ilgili seminerler, çeşitli atölye çalışmaları da hizmetinizde olacak."
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da etkinliğin Diyarbakır’da yapılması nedeniyle heyecanlı olduklarını belirterek “Bu coğrafyanın bu kadim şehrin astronomi ile bir bağı var. Gökyüzüne bakan gözlerimizin önüne perde indirdiler ama hamdolsun devletimiz, milletimiz el ele terörle mücadelede bugün geldiğimiz noktada da bölgede de Diyarbakır'da da huzur var" dedi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, uzay alanındaki farkındalığın arttırılması ve bu konuda insan kaynağının yetiştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinden katılımcılarla etkinliği gerçekleştirdik. En önemli ihtiyaç insan kaynağıdır. Özellikle yakın zamanda çok önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Sadece bu yıl için 5 bin 339 okulumuz TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarını gerçekleştiriyor" dedi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:55Pandemi ev kazalarını artırdı: Göz yaralanmalarında ciddi artış oldu
13:48Gökbilimi meraklıları, gözlem için tarihi Zerzevan Kalesi’nde buluştu
13:43Türkiye Tokyo Paralimpik Oyunları’nda ABD’yi yenerek altın madalya kazandı
13:39Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
13:39Nagehan Alçı sözünü kesince yayını terk etti: 'Müsaade ederseniz sözümü kesmemeniz mümkün mü acaba'
13:34Helsinki Belediye Başkanına göre iş gücü sıkıntısının nedeni Fincenin zorluğu: İngilizce konuşalım
13:32Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'den kariyer değişikliği: Kaleci olarak Hollanda'ya transfer oldu
13:24İzmir Aliağa'da asbest iddialarına açıklama
13:23'Aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe'nin Kuzey Kıbrıs'taki konseri iptal edildi' iddiası
13:23Çin'de yapımı bitmeyen 15 gökdelen dinamitlerle yerle bir edildi
13:15Buğra Kavuncu’dan ‘Ahmet nerede’ açıklaması
13:11Türkiye’de ekonominin büyüme verileri nasıl hesaplanıyor?
13:08Başakşehir'den su altında forma tanıtımı
13:02Cengiz Holding'in projesine vergi ve KDV muafiyeti verildi
12:59Hüda-Par: Baraj tamamen sıfırlanmalıdır
12:58ABD’de rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı
12:54FSVTS Başkanı: Belarus'a S-400 sevkiyatı yapmak konusunda bir engel görmüyoruz
12:54Destici'den AK Parti ve MHP'nin seçim barajı uzlaşısına itiraz: 'Yüzde 5'te mutabakat vardı'
12:44Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de yükseliş
12:40Yunanistan'da Kovid-19'un Mu varyantına rastlandı