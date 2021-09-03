Gökbilimi meraklıları, gözlem için tarihi Zerzevan Kalesi’nde buluştu

Bakan Varank: Uzayın gizemli derinliklerini keşfetmeye çalışacağızEtkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerin Türkiye'nin uzay yarışındaki konumunu 10 yıl içinde üst basamaklara yükselteceklerine inandığını söyledi. “Bölgenin zenginliklerini Türkiye'ye hatırlatmak, bilim ve teknoloji mirasına sahip bu topraklarda uzaya ve öğrenmeye meraklı gençlerle buluşuyoruz. Her yıl Antalya'da gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem etkinliğimizin bir benzerini bundan sonra uluslararası katılımcılarla birlikte, tarihi ve gizemli Zerzevan Kalesi'nde de gerçekleştireceğiz" diyen Varank, şu ifadeleri kullandı:Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da etkinliğin Diyarbakır’da yapılması nedeniyle heyecanlı olduklarını belirterek “Bu coğrafyanın bu kadim şehrin astronomi ile bir bağı var. Gökyüzüne bakan gözlerimizin önüne perde indirdiler ama hamdolsun devletimiz, milletimiz el ele terörle mücadelede bugün geldiğimiz noktada da bölgede de Diyarbakır'da da huzur var" dedi.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, uzay alanındaki farkındalığın arttırılması ve bu konuda insan kaynağının yetiştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinden katılımcılarla etkinliği gerçekleştirdik. En önemli ihtiyaç insan kaynağıdır. Özellikle yakın zamanda çok önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Sadece bu yıl için 5 bin 339 okulumuz TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarını gerçekleştiriyor" dedi.
22 yıldır Antalya’da düzenlenen “Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği” bu yıl Diyarbakır’ın tarihi Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirildi. Bini aşkın gökbilimi meraklısının katılığı etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Bilim ve teknoloji mirasına sahip bu topraklarda uzaya ve öğrenmeye meraklı gençlerle buluşuyoruz” dedi.
Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya Saklıkent'te düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı gökbilim açık etkinliği olan “Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği”, bu yıl Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nde yapıldı.
Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya Saklıkent'te düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı gökbilim açık etkinliği olan “Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği”, bu yıl Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nde yapıldı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi yakınlarında yer alan Roma İmparatorluğunun son kalelerinden biri olan tarihi Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilen “Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği”ne, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 1000’den fazla gökbilim meraklısı genç katıldı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi yakınlarında yer alan Roma İmparatorluğunun son kalelerinden biri olan tarihi Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilen “Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği”ne, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 1000’den fazla gökbilim meraklısı genç katıldı.
Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Münir Karaloglu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AK Partili vekiller ile Ukrayna, Bulgaristan, Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri de katıldı.
Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Münir Karaloglu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AK Partili vekiller ile Ukrayna, Bulgaristan, Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri de katıldı.
Çok sayıda büyükelçi ve uluslararası gökyüzü gözlemcisinin katıldığı etkinlikte katılımcılar, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı’nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Çok sayıda büyükelçi ve uluslararası gökyüzü gözlemcisinin katıldığı etkinlikte katılımcılar, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı’nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Çadırların kurulduğu alanda, gökbilim meraklıları gökyüzünü gözlemlerken, fotoğraf tutkunları da tarihi mekanda fotoğraf çekmenin tadına vardı.
Bakan Varank: Uzayın gizemli derinliklerini keşfetmeye çalışacağız
Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerin Türkiye'nin uzay yarışındaki konumunu 10 yıl içinde üst basamaklara yükselteceklerine inandığını söyledi.
“Bölgenin zenginliklerini Türkiye'ye hatırlatmak, bilim ve teknoloji mirasına sahip bu topraklarda uzaya ve öğrenmeye meraklı gençlerle buluşuyoruz. Her yıl Antalya'da gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem etkinliğimizin bir benzerini bundan sonra uluslararası katılımcılarla birlikte, tarihi ve gizemli Zerzevan Kalesi'nde de gerçekleştireceğiz" diyen Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Gözlem etkinliğinde hep birlikte çadırda kalmak ve gökyüzünü keşfetmek özel bir tecrübedir. Etkinlik boyunca gökyüzünü inceleyerek uzayın gizemli derinliklerini keşfetmeye çalışacağız. Son hilal evresinde olan Ay'ı, güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'i, halkalı gezegen olarak bilinen Satürn'ü ve daha birçok gök cismini gözlemleyecek ve uzmanlarından öğrenecek. Ayrıca, etkinliğin gündüz bölümlerinde bilim, uzay ve astronomiyle ilgili seminerler, çeşitli atölye çalışmaları da hizmetinizde olacak."
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da etkinliğin Diyarbakır’da yapılması nedeniyle heyecanlı olduklarını belirterek “Bu coğrafyanın bu kadim şehrin astronomi ile bir bağı var. Gökyüzüne bakan gözlerimizin önüne perde indirdiler ama hamdolsun devletimiz, milletimiz el ele terörle mücadelede bugün geldiğimiz noktada da bölgede de Diyarbakır'da da huzur var" dedi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, uzay alanındaki farkındalığın arttırılması ve bu konuda insan kaynağının yetiştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinden katılımcılarla etkinliği gerçekleştirdik. En önemli ihtiyaç insan kaynağıdır. Özellikle yakın zamanda çok önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Sadece bu yıl için 5 bin 339 okulumuz TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarını gerçekleştiriyor" dedi.