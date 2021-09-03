https://tr.sputniknews.com/20210903/1048578953.html

Gökbilimi meraklıları, gözlem için tarihi Zerzevan Kalesi’nde buluştu

Gökbilimi meraklıları, gözlem için tarihi Zerzevan Kalesi’nde buluştu

22 yıldır Antalya’da düzenlenen “Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği” bu yıl Diyarbakır’ın tarihi Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirildi. Bini aşkın gökbilimi... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T13:48+0300

2021-09-03T13:48+0300

2021-09-03T13:50+0300

multimedya

fotoğraf

gökbilimciler

diyarbakır

uzay

mustafa varank

münir karaloğlu

zerzevan kalesi

uluslararası gökyüzü gözlem etkinliği

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Bakan Varank: Uzayın gizemli derinliklerini keşfetmeye çalışacağızEtkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerin Türkiye'nin uzay yarışındaki konumunu 10 yıl içinde üst basamaklara yükselteceklerine inandığını söyledi. “Bölgenin zenginliklerini Türkiye'ye hatırlatmak, bilim ve teknoloji mirasına sahip bu topraklarda uzaya ve öğrenmeye meraklı gençlerle buluşuyoruz. Her yıl Antalya'da gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem etkinliğimizin bir benzerini bundan sonra uluslararası katılımcılarla birlikte, tarihi ve gizemli Zerzevan Kalesi'nde de gerçekleştireceğiz" diyen Varank, şu ifadeleri kullandı:Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da etkinliğin Diyarbakır’da yapılması nedeniyle heyecanlı olduklarını belirterek “Bu coğrafyanın bu kadim şehrin astronomi ile bir bağı var. Gökyüzüne bakan gözlerimizin önüne perde indirdiler ama hamdolsun devletimiz, milletimiz el ele terörle mücadelede bugün geldiğimiz noktada da bölgede de Diyarbakır'da da huzur var" dedi.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, uzay alanındaki farkındalığın arttırılması ve bu konuda insan kaynağının yetiştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinden katılımcılarla etkinliği gerçekleştirdik. En önemli ihtiyaç insan kaynağıdır. Özellikle yakın zamanda çok önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Sadece bu yıl için 5 bin 339 okulumuz TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarını gerçekleştiriyor" dedi.

diyarbakır

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2021

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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