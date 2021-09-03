https://tr.sputniknews.com/20210903/abd-kabil-havalimaninin-yeniden-acilmasi-icin-turkiye-ve-katar-ile-yakin-sekilde-calisiyoruz-1048596713.html

ABD: Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın şekilde çalışıyoruz

ABD: Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın şekilde çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T22:01+0300

2021-09-03T22:01+0300

2021-09-03T22:05+0300

dünya

abd

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048104280_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e17de8d3fec1a69c4e56d3faeefa1543.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un askeri varlığını tamamen sonlandırdığı Afganistan'da önümüzdeki süreçte izleyeceği rotaya ilişkin değerlendirmede bulundu.Basın mensuplarına konuşan Blinken, "Afganistan'da kalan ve hala ayrılmak isteyebilecek olan Amerikalılarla sürekli olarak irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.Blinken, ayrıca Afganistan'dan tahliye olmak istediğini ifade eden ABD'lilerle ilgilenmeleri üzere ekipler görevlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, türkiye