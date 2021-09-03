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ABD: Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın şekilde çalışıyoruz
ABD: Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın şekilde çalışıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un askeri varlığını tamamen sonlandırdığı Afganistan'da önümüzdeki süreçte izleyeceği rotaya ilişkin değerlendirmede bulundu.Basın mensuplarına konuşan Blinken, "Afganistan'da kalan ve hala ayrılmak isteyebilecek olan Amerikalılarla sürekli olarak irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.Blinken, ayrıca Afganistan'dan tahliye olmak istediğini ifade eden ABD'lilerle ilgilenmeleri üzere ekipler görevlendirdiklerini de sözlerine ekledi.
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ABD: Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın şekilde çalışıyoruz

22:01 03.09.2021 (güncellendi: 22:05 03.09.2021)
© AFP 2021 / Wakil KohsarKabil Havalimanında tahliye operasyonu
Kabil Havalimanında tahliye operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / Wakil Kohsar
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un askeri varlığını tamamen sonlandırdığı Afganistan'da önümüzdeki süreçte izleyeceği rotaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Blinken, "Afganistan'da kalan ve hala ayrılmak isteyebilecek olan Amerikalılarla sürekli olarak irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Blinken, ayrıca Afganistan'dan tahliye olmak istediğini ifade eden ABD'lilerle ilgilenmeleri üzere ekipler görevlendirdiklerini de sözlerine ekledi.
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