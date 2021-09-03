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https://tr.sputniknews.com/20210903/abd-kongresini-basan-boynuzlu-adam-mahkemede-sucunu-kabul-etti-1048595992.html
ABD Kongresi’ni basan 'boynuzlu adam', mahkemede suçunu kabul etti
ABD Kongresi’ni basan 'boynuzlu adam', mahkemede suçunu kabul etti
ABD’de boynuzlu ve kürklü şapkası, boyalı yüzü ve mızrağı ile 6 Ocak’taki Kongre baskınının sembolü haline gelen Jacob Chansley, devam eden baskın davasında... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T21:27+0300
2021-09-03T21:27+0300
dünya
abd
joe biden
donald trump
seçim
indirim
ceza
hapis
kongre baskını
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ABD’de 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına düzenlenen baskına katılanlara ilişkin yargılama süreci devam ediliyor. Baskının sembollerinden biri olarak görülen ve boynuzlu şapkası, boyalı yüzü ve elindeki 2 metrelik mızrakla dikkat çeken Jacob Chansley adlı protestocu, Kongre baskınının ardından kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Washington'daki bir gözaltı tesisinde tutulan Chansley, Kongre baskını davası kapsamında mahkeme karşısına çıkarıldı. Chansley, mahkemede kendisine yöneltilen Kongre’nin işleyişini engelleme suçlamasını kabul etti.Chansley’nin avukatı Albert Watkins mahkemede yaptığı savunmada, müvekkilinin isyanın planlayıcısı olmadığını ve şiddet kullanmadığını ifade etti.Yargıç Royce Lamberth yaptığı açıklamada, "Sanığın hapishaneden kamuoyuna yaptığı açıklamalar, kendisine yöneltilen suçlamaların ciddiyetini tam olarak takdir edemediğini gösteriyor. Eylemlerini barışçıl ve iyi niyetli olarak algılaması ise gerçeklikten koptuğunu gösteriyor" dedi. Chansley’nin savcılarla yaptığı savunma anlaşmasını kabul ettiğini belirten Lamberth, Chansley’nin serbest bırakılma talebine ise daha sonra karar vereceğini söyledi.Öte yandan Chansley’nin savcılarla yaptığı savunma anlaşmasının detayları açıklanmadı.Cezada indirime gidilebilirToplam 6 suçlama yöneltilen Chansley, Kongre’nin işleyişini engelleme suçlaması nedeniyle 41 ila 51 ay arasında hapis cezasıyla karşı karşıya. 33 yaşındaki Chansley’nin federal yönergelere göre daha az ağır bir ceza alabileceği düşünülüyor. Federal yönergeler uyarınca Chansley’nin hapiste kaldığı sürenin cezasından düşürüleceği ve para cezasına çarptırılacağı tahmin ediliyor.Kongre baskını davasında ilk hapis cezasıBaskına katılan Floridalı 38 yaşındaki vinç operatörü Paul Hodgkins, baskın nedeniyle ilk hapis cezasına çarptırılan kişi olmuştu. Resmi bir kovuşturmayı engellemekten suçlu bulunan Hodgkins, 2020 Başkanlık seçimlerinin onaylanmasını engelleme niyeti ile Kongre binasının önünde toplanan bir grup isyancıya katıldığını kabul etmişti. Temmuz ayında gerçekleştirilen duruşmada Hodgkins’in suçunu kabul etmesi nedeniyle hakkında istenilen 15 ila 21 aylık hapis cezasında indirime gidilerek, cezası 8 aya düşürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20210728/abdde-kongre-baskini-sorusturmasi-ozel-komitenin-ilk-oturumunda-4-polis-dinlendi-1045073802.html
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abd, joe biden, donald trump, seçim, indirim, ceza, hapis, kongre baskını

ABD Kongresi’ni basan 'boynuzlu adam', mahkemede suçunu kabul etti

21:27 03.09.2021
© AP Photo / Manuel Balce CenetaJacob Chansley- Boynuzlu şaman
Jacob Chansley- Boynuzlu şaman - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD’de boynuzlu ve kürklü şapkası, boyalı yüzü ve mızrağı ile 6 Ocak’taki Kongre baskınının sembolü haline gelen Jacob Chansley, devam eden baskın davasında mahkeme karşısına çıkarak kendisine yöneltilen Kongre’nin işleyişini engelleme suçlamasını kabul etti.
ABD’de 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına düzenlenen baskına katılanlara ilişkin yargılama süreci devam ediliyor.
Baskının sembollerinden biri olarak görülen ve boynuzlu şapkası, boyalı yüzü ve elindeki 2 metrelik mızrakla dikkat çeken Jacob Chansley adlı protestocu, Kongre baskınının ardından kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Washington'daki bir gözaltı tesisinde tutulan Chansley, Kongre baskını davası kapsamında mahkeme karşısına çıkarıldı. Chansley, mahkemede kendisine yöneltilen Kongre’nin işleyişini engelleme suçlamasını kabul etti.

Chansley’nin avukatı Albert Watkins mahkemede yaptığı savunmada, müvekkilinin isyanın planlayıcısı olmadığını ve şiddet kullanmadığını ifade etti.

Yargıç Royce Lamberth yaptığı açıklamada, "Sanığın hapishaneden kamuoyuna yaptığı açıklamalar, kendisine yöneltilen suçlamaların ciddiyetini tam olarak takdir edemediğini gösteriyor. Eylemlerini barışçıl ve iyi niyetli olarak algılaması ise gerçeklikten koptuğunu gösteriyor" dedi.
Chansley’nin savcılarla yaptığı savunma anlaşmasını kabul ettiğini belirten Lamberth, Chansley’nin serbest bırakılma talebine ise daha sonra karar vereceğini söyledi.

Öte yandan Chansley’nin savcılarla yaptığı savunma anlaşmasının detayları açıklanmadı.
ABD - Kongre - baskın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2021
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28 Temmuz, 05:41

Cezada indirime gidilebilir

Toplam 6 suçlama yöneltilen Chansley, Kongre’nin işleyişini engelleme suçlaması nedeniyle 41 ila 51 ay arasında hapis cezasıyla karşı karşıya.
33 yaşındaki Chansley’nin federal yönergelere göre daha az ağır bir ceza alabileceği düşünülüyor. Federal yönergeler uyarınca Chansley’nin hapiste kaldığı sürenin cezasından düşürüleceği ve para cezasına çarptırılacağı tahmin ediliyor.

Kongre baskını davasında ilk hapis cezası

Baskına katılan Floridalı 38 yaşındaki vinç operatörü Paul Hodgkins, baskın nedeniyle ilk hapis cezasına çarptırılan kişi olmuştu.
Resmi bir kovuşturmayı engellemekten suçlu bulunan Hodgkins, 2020 Başkanlık seçimlerinin onaylanmasını engelleme niyeti ile Kongre binasının önünde toplanan bir grup isyancıya katıldığını kabul etmişti.
Temmuz ayında gerçekleştirilen duruşmada Hodgkins’in suçunu kabul etmesi nedeniyle hakkında istenilen 15 ila 21 aylık hapis cezasında indirime gidilerek, cezası 8 aya düşürülmüştü.
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