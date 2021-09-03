https://tr.sputniknews.com/20210903/abdde-ozel-jet-binanin-uzerine-dustu-1048568731.html

ABD’de özel jet binanın üzerine düştü

ABD’de özel jet binanın üzerine düştü

ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan Farmington kentindeki sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine özel jet düştü. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T08:17+0300

2021-09-03T08:17+0300

2021-09-03T08:16+0300

dünya

abd

uçak kazası

kaza

jet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048568706_41:0:1282:698_1920x0_80_0_0_447d077f0db3a81d051d08d98b237078.png

ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan Farmington kentindeki sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine Cessna Citation 560X tipi özel jet düştü. Farmington polisi, kazanın meydana geldiği Hyde Road bölgesini tahliye ederken, insanlardan bölgeden uzak durmalarını istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.ABD basınında yer alan haberlerde, uçağın Plainville'deki Robertson Havalimanı'ndan 4 yolcu ile kalkış yapmasının ardından teknik bir arza sonucu irtifa kaybederek düştüğü aktarıldı. Uçağın, Kuzey Karolina'daki Dare County Bölge Havalimanı'na gittiği belirtildi.Jetin düştüğü binada kimsenin bulunmadığı fakat uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği düşünülüyor. Yetkililer kazada kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

https://tr.sputniknews.com/20210827/rusyada-savas-ucagi-dustu-pilotlar-sag-kurtuldu-1048392410.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, uçak kazası, kaza, jet