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Ahmet Hakan: Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz
Ahmet Hakan: Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz
Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Afgan göçmenlerle ilgili tartışmaları değerlendirirken "Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T10:28+0300
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türkiye
afganistan
türkiye
taliban
göçmen
ahmet hakan
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Afganistan'da yaşananların ardından Türkiye'de artan 'göçmen' tartışmalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. "Bizim memlekette bazıları, 'Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak' diye telaşlanıyorlar" diyen Hakan, 'hayatında bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmediğini' savundu.Hakan, "Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki! Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz" ifadesini kullandığı yazısında şunları kaydetti:"Olsa olsa şöyle şeyler olur: Önce gizli sonra açıktan Aleyna Tilki dinlerler. Başlangıçta bir iki mırın kırın etseler de kafelere falan dadanırlar. Burkayı yumuşatıp başörtüsüne doğru yol alırlar. Nargile içip keyif yaparlar. Abdi İpekçi Caddesi’nde turlamaya özenirler. Selfie çektirmeye merak sararlar.Sizin yaşadığınız hayat, onların yaşadıkları hayatı hallaç pamuğu gibi dağıtır yani. Onlar korksun. Siz niye korkuyorsunuz ki?"
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afganistan, türkiye, taliban, göçmen, ahmet hakan

Ahmet Hakan: Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz

10:28 03.09.2021 (güncellendi: 10:31 03.09.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Afgan göçmenlerle ilgili tartışmaları değerlendirirken "Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz" ifadesini kullandı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Afganistan'da yaşananların ardından Türkiye'de artan 'göçmen' tartışmalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
"Bizim memlekette bazıları, 'Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak' diye telaşlanıyorlar" diyen Hakan, 'hayatında bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmediğini' savundu.
Hakan, "Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki! Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz" ifadesini kullandığı yazısında şunları kaydetti:
"Olsa olsa şöyle şeyler olur: Önce gizli sonra açıktan Aleyna Tilki dinlerler. Başlangıçta bir iki mırın kırın etseler de kafelere falan dadanırlar. Burkayı yumuşatıp başörtüsüne doğru yol alırlar. Nargile içip keyif yaparlar. Abdi İpekçi Caddesi’nde turlamaya özenirler. Selfie çektirmeye merak sararlar.
Sizin yaşadığınız hayat, onların yaşadıkları hayatı hallaç pamuğu gibi dağıtır yani. Onlar korksun. Siz niye korkuyorsunuz ki?"
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