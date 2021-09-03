https://tr.sputniknews.com/20210903/aski-icin-unvanindan-feragat-eden-japon-prensesi-mako-12-milyon-dolarlik-odenegi-de-reddetti-1048589023.html

Aşkı için unvanından feragat eden Japon Prensesi Mako, 1.2 milyon dolarlık ödeneği de reddetti

Aşkı için unvanından feragat eden Japon Prensesi Mako, 1.2 milyon dolarlık ödeneği de reddetti

Japon Prensesi Mako, sıradan yurttalşa evlenebilmek için unvanından feragat etmesinin ardından kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen 1.2 milyon... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T17:19+0300

2021-09-03T17:19+0300

2021-09-03T17:19+0300

yaşam

japonya

prenses mako

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Japonya'da halktan biriyle evlenmek için kraliyet unvanlarından feragat eden Prenses Mako, 2017'den beri çeşitli ertelemelerle yılan hikayesine dönen nikahın nihayet bu yılın sonunda kıyılmasına hazırlanıyor. Nişanlısıyla ilgili finansal söylentilerle boğuşan Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen 1.2 milyon dolarlık ödeneği reddetme yoluna gitti.Japonya İmparatoru Naruhito'nun erkek kardeşi olan Veliaht Prens Fumihito'nın kızı Mako'nun sıradan yurttaş Kei Komuro ile sade bir törenle dünyaevine girmesinin ardından ABD'ye taşınması bekleniyor.Komuro'nun üniversite öğrenimini karşılamak için annesinin eski nişanlısından aldığı borçları ödemediği suçlamalarının ve Veliaht Prens'in önce para sorunlarının çözülmesi gerektiği uyarılarının gölgesindeki çift, daha önce birkaç kez evlenmeyi ertelemek zorunda kalmış; bu arada müstakbel damat hukuk okumak için ABD'ye gitmişti.Geçen yılın sonunda babasından kızının evliliğini desteklediği, ama halkın anlayışını kazanması gerektiği açıklamasını alan Mako, çareyi kraliyet düğünlerine özgü ritüellerden azade sade bir nikah töreni yapmakta ve sıradan yurttaşlarla evlenen kraliyet üyesi kadınlara verilen toplu ödeneği reddetmekte buldu. Miktarı bilinmeyen ödeneğin konuyla ilgili haberlere göre en az 137 milyon yen (1.2 milyon dolar) veya daha fazla olması gerekiyor.Mako-Kei çiftinin nikahın ardından ABD'ye taşınmayı planladığı haberleri ise başka bir tartışmalı kraliyet çiftiyle -Britanya Prensi Harry ile Megan Markle- kıyaslanmalarını kaçınılmaz hale getirdi. Mako'nun 14 yaşındaki erkek kardeşi Prens Hisahito, şimdiki halde Japonya'nın Krizantem Taht'ına sadece kraliyet ailesinin erkek üyelerine geçebildiği ve sıradan yurttaşlarla evlenen kadın üyelerin çocukları dahil edilmediği için babası dışında tek uygun erkek varis konumunda.Henüz resmen teyit edilmeyen Prenses Mako'nun planları, haber bültenlerinin üst sıralarında yer bulurken sosyal medyayı çılgına çevirdi. Derin bir bölünme sergileyen kullanıcılardan bazıları evliliğin gerçekleşmesi için henüz çok erken olduğunu savundu. İçlerinden biri "Bence bu evliliği yürekten kutlayabilecek çok az Japon var. Prenses Mako için çok endişeleniyorum" diye yazdı.Çiftin 'kararlılığını' öven taraftan bir kullanıcı 'güçlü iradelerinin meyvesini vereceğini' dile getirdi. Bir diğeri "Bu, Prenses Mako'nun kararıdır, hayatının arkasında sağlam biçimde durmaktadır. Müthiş" görüşünü paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20201130/japon-veliaht-prensi-fakir-vatandasa-kiz-vermeme-inadindan-sonunda-vazgecti-1043318264.html

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