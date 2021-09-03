https://tr.sputniknews.com/20210903/bidendan-11-eylul-saldirilariyla-ilgili-belgelerin-halka-acilmasi-talimati-1048596838.html

Biden'dan 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açılması talimatı

Biden'dan 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açılması talimatı

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin halka... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T22:10+0300

2021-09-03T22:10+0300

2021-09-03T22:10+0300

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11 eylül

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, imzaladığı kararname ile Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili federal kurumlara 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı verdi.Seçim sürecinde halka bu yönde şeffaflık sözü verdiğini hatırlatan Biden, 11 Eylül 2001'deki saldırılarının 20. yıl dönümünde bu sözünü yerine getirdiğini belirtti.Biden, FBI'ın 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yapmış olduğu soruşturmaları kapsayan ve bugüne dek gizli olan belgelerin 6 ay içinde kamuoyuna açılması yönünde talimat verdiğini kaydetti.Amerikan kamuoyunda Biden'ın 11 Eylül kurbanlarına yönelik herhangi bir adım atmadığı gerekçesiyle son dönemde eleştiriler yükseliyordu.ABD'de 11 Eylül 2001'deki saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

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abd, joe biden, 11 eylül