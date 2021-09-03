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Branson'ı taşıyan uzay aracının rotadan çıkmasının ardından ABD'den Virgin Galactic'e uçuş yasağı
Branson'ı taşıyan uzay aracının rotadan çıkmasının ardından ABD'den Virgin Galactic'e uçuş yasağı
İngiliz milyarder işinsanı Richard Branson'ın ticari uzay taşımacılığı şirketi Virgin Galactic'in seferleri, Branson'ı taşıyan uzay aracının rotasından... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T11:41+0300
2021-09-03T11:41+0300
yaşam
abd
ingiltere
richard branson
britanya
virgin galactic
uzay aracı
abd federal havacılık idaresi (faa)
rota
irtifa
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Uzay tutkusuyla tanınan İngiliz milyarder Sir Richard Branson'ın kendisine ait Virgin Galactic'in aracıyla uzay sınırına çıkması sırasında bir şeylerin ters gittiği haberi üzerine soruşturma açan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), soruşturma boyunca şirketin uzay misyonlarını durdurma kararı aldı. Karar, aracın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından misyonun başarısıyla övünen şirketin terslik haberini yalanlamasına rağmen alındı. 11 Temmuz'da ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport America'dan havalanan Unity ya da SpaceShipTwo denilen roket uçağıyla 86km irtifaya çıkarak uzayın sınırına yol alırken, The New Yorker dergisi aracın bir süre boyunca daha önceden belirlenen hava sahası dışında uçtuğunu ortaya çıkarmıştı. Makalede uçuş sırasında araçta ciddi bir sorun yaşandığı anlamına gelen kokpitteki güvenlik alarmlarının otomatik olarak devreye girdiği, şirket protokolleri uyarınca kokpit uyarısı geldiğinde normalde yükselişi iptal etmesi gereken pilotların aracı tırmandırmaya devam ettikleri aktarılmıştı.Kurumun bugünkü açıklamasında "FAA, ters giden durum hakkındaki soruşturmasının nihai raporunu onaylayana veya bunun kamu güvenliğini etkilemediğini belirleyene kadar Virgin Galactic, SpaceShipTwo aracını uçuşa geri döndüremez" denildi.BBC'ye 'FAA soruşturmasıyla tam işbirliği yaptığını' söyleyen Virgin Galactic, 'böyle meseleleri çok ciddiye aldığını ve gelecekteki seferlerde yörünge sapmaları meydana gelmesinin nasıl önleneceğini belirlemek için çalıştığını' dile getirdi. Öncesinde şirket, sözkonusu aracın bu ay sonunda ya da ekim başında İtalya Hava Kuvvetleri için bir araştırma seferi yapacağını duyurmuştu. Ama artık bu misyon FAA soruşturmasının sonucuna bağlı olacak.Virgin Galactic, BBC'ye açıklamasında, 'The New Yorker'ın makalesinin yanlış tanımlamalar yaptığını, yüksek irtifada beklenmedik rüzgarlarla karşılaşan pilotların uzaya tırmanıp Dünya'ya dönmek misyonunu güvenli şekilde tamamlamak için gerekli önlemleri aldığını' savundu.Açıklamada şöyle denildi:"Uçuşun nihai yörüngesi ilk planımızdan sapsa da, Unity'nin uzaya başarılı bir şekilde ulaşmasını ve New Mexico'daki uzay üssüne güvenli şekilde inmesini sağlayan kontrollü ve kasıtlı bir uçuş yoluydu. Bu rota değişikliği nedeniyle hiçbir zaman yolcular ve mürettebat tehlikeye atılmadı, araç hiçbir zaman herhangi bir nüfus merkezinin üzerinde uçmadı veya halka tehlike oluşturmadı."The New Yorker ise o gün olan bitenle ilgili haberinin arkasında durduğunu belirtti.Soruşturma öncesinde Virgin Galactic, tam teşekküllü ticari hizmet vermeye 2022'nin ikinci yarısında geçmeyi planlıyordu. Yaklaşık 600 kişi birkaç yıl öncesinden bilet almak için 250 bin dolara varan depozito yatırarak rezervasyon yaptırmıştı. Geçen ay yeniden açılan satışlarda koltuk başına bilet fiyatı 450 bin dolara çıkmıştı.
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abd, ingiltere, richard branson, britanya, virgin galactic, uzay aracı, abd federal havacılık idaresi (faa), rota, irtifa

Branson'ı taşıyan uzay aracının rotadan çıkmasının ardından ABD'den Virgin Galactic'e uçuş yasağı

11:41 03.09.2021
© AFP 2021 / GENE BLEVINSVirgin Galaktik
Virgin Galaktik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / GENE BLEVINS
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İngiliz milyarder işinsanı Richard Branson'ın ticari uzay taşımacılığı şirketi Virgin Galactic'in seferleri, Branson'ı taşıyan uzay aracının rotasından çıkmasının ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından durduruldu.
Uzay tutkusuyla tanınan İngiliz milyarder Sir Richard Branson'ın kendisine ait Virgin Galactic'in aracıyla uzay sınırına çıkması sırasında bir şeylerin ters gittiği haberi üzerine soruşturma açan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), soruşturma boyunca şirketin uzay misyonlarını durdurma kararı aldı. Karar, aracın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından misyonun başarısıyla övünen şirketin terslik haberini yalanlamasına rağmen alındı.
11 Temmuz'da ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport America'dan havalanan Unity ya da SpaceShipTwo denilen roket uçağıyla 86km irtifaya çıkarak uzayın sınırına yol alırken, The New Yorker dergisi aracın bir süre boyunca daha önceden belirlenen hava sahası dışında uçtuğunu ortaya çıkarmıştı.
Makalede uçuş sırasında araçta ciddi bir sorun yaşandığı anlamına gelen kokpitteki güvenlik alarmlarının otomatik olarak devreye girdiği, şirket protokolleri uyarınca kokpit uyarısı geldiğinde normalde yükselişi iptal etmesi gereken pilotların aracı tırmandırmaya devam ettikleri aktarılmıştı.
Kurumun bugünkü açıklamasında "FAA, ters giden durum hakkındaki soruşturmasının nihai raporunu onaylayana veya bunun kamu güvenliğini etkilemediğini belirleyene kadar Virgin Galactic, SpaceShipTwo aracını uçuşa geri döndüremez" denildi.
BBC'ye 'FAA soruşturmasıyla tam işbirliği yaptığını' söyleyen Virgin Galactic, 'böyle meseleleri çok ciddiye aldığını ve gelecekteki seferlerde yörünge sapmaları meydana gelmesinin nasıl önleneceğini belirlemek için çalıştığını' dile getirdi.
Öncesinde şirket, sözkonusu aracın bu ay sonunda ya da ekim başında İtalya Hava Kuvvetleri için bir araştırma seferi yapacağını duyurmuştu. Ama artık bu misyon FAA soruşturmasının sonucuna bağlı olacak.
Virgin Galactic, BBC'ye açıklamasında, 'The New Yorker'ın makalesinin yanlış tanımlamalar yaptığını, yüksek irtifada beklenmedik rüzgarlarla karşılaşan pilotların uzaya tırmanıp Dünya'ya dönmek misyonunu güvenli şekilde tamamlamak için gerekli önlemleri aldığını' savundu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Uçuşun nihai yörüngesi ilk planımızdan sapsa da, Unity'nin uzaya başarılı bir şekilde ulaşmasını ve New Mexico'daki uzay üssüne güvenli şekilde inmesini sağlayan kontrollü ve kasıtlı bir uçuş yoluydu. Bu rota değişikliği nedeniyle hiçbir zaman yolcular ve mürettebat tehlikeye atılmadı, araç hiçbir zaman herhangi bir nüfus merkezinin üzerinde uçmadı veya halka tehlike oluşturmadı."
The New Yorker ise o gün olan bitenle ilgili haberinin arkasında durduğunu belirtti.
Soruşturma öncesinde Virgin Galactic, tam teşekküllü ticari hizmet vermeye 2022'nin ikinci yarısında geçmeyi planlıyordu. Yaklaşık 600 kişi birkaç yıl öncesinden bilet almak için 250 bin dolara varan depozito yatırarak rezervasyon yaptırmıştı. Geçen ay yeniden açılan satışlarda koltuk başına bilet fiyatı 450 bin dolara çıkmıştı.
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