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Denizli'de trafo yangını 3 ilçeyi karanlıkta bıraktı
Denizli'de trafo yangını 3 ilçeyi karanlıkta bıraktı
Denizli'de trafoda çıkan yangın, 3 ilçede elektrik kesintisine neden oldu. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T06:40+0300
2021-09-03T06:39+0300
yaşam
denizli
yangın
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde trafoda çıkan yangın nedeniyle 3 ilçede elektrik kesintisi yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Acıpayam şubesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği trafo merkezinden elektriklerin tamamen kesilmesinin sonra ekipler yangına müdahale etti. Acıpayam, Çameli ve Serinhisar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanırken, kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının söndürülmesinin ardından zarar gören trafo merkezinde yapılan çalışma ile bölgeye tekrar elektrik verildi. Acıpayam Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki trafo merkezinde çıkan yangının ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğü, elektrik kesintisinin sona ermesiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan tekrar bölgeye elektrik verildiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210902/semdinlide-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1048559032.html
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denizli, yangın, trafo

Denizli'de trafo yangını 3 ilçeyi karanlıkta bıraktı

06:40 03.09.2021
© İHADenizli'de trafo yangını 3 ilçeyi karanlıkta bıraktı
Denizli'de trafo yangını 3 ilçeyi karanlıkta bıraktı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© İHA
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Denizli'de trafoda çıkan yangın, 3 ilçede elektrik kesintisine neden oldu.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde trafoda çıkan yangın nedeniyle 3 ilçede elektrik kesintisi yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Acıpayam şubesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlerin yükseldiği trafo merkezinden elektriklerin tamamen kesilmesinin sonra ekipler yangına müdahale etti.
Acıpayam, Çameli ve Serinhisar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanırken, kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.
Şemdinli orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
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Şemdinli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Dün, 20:11
Yangının söndürülmesinin ardından zarar gören trafo merkezinde yapılan çalışma ile bölgeye tekrar elektrik verildi.
Acıpayam Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki trafo merkezinde çıkan yangının ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğü, elektrik kesintisinin sona ermesiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan tekrar bölgeye elektrik verildiği kaydedildi.
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