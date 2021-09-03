https://tr.sputniknews.com/20210903/denizlide-trafo-yangini-3-ilceyi-karanlikta-birakti-1048567682.html

Denizli'de trafo yangını 3 ilçeyi karanlıkta bıraktı

Denizli'de trafo yangını 3 ilçeyi karanlıkta bıraktı

Denizli'de trafoda çıkan yangın, 3 ilçede elektrik kesintisine neden oldu. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T06:40+0300

2021-09-03T06:40+0300

2021-09-03T06:39+0300

yaşam

denizli

yangın

trafo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048567657_0:527:900:1033_1920x0_80_0_0_5cd10b0fd750d4db8118ba313768a1c6.jpg

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde trafoda çıkan yangın nedeniyle 3 ilçede elektrik kesintisi yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Acıpayam şubesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği trafo merkezinden elektriklerin tamamen kesilmesinin sonra ekipler yangına müdahale etti. Acıpayam, Çameli ve Serinhisar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanırken, kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının söndürülmesinin ardından zarar gören trafo merkezinde yapılan çalışma ile bölgeye tekrar elektrik verildi. Acıpayam Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki trafo merkezinde çıkan yangının ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğü, elektrik kesintisinin sona ermesiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan tekrar bölgeye elektrik verildiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20210902/semdinlide-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1048559032.html

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

denizli, yangın, trafo