https://tr.sputniknews.com/20210903/taliban-sozcusunden-yeni-afgan-hukumetiyle-ilgili-haberlere-yalanlama--1048573218.html

Taliban Sözcüsü'nden yeni Afgan hükümetiyle ilgili haberlere yalanlama

Taliban Sözcüsü'nden yeni Afgan hükümetiyle ilgili haberlere yalanlama

Bugün açıklanması beklentisine girilen yeni Afgan hükümetine örgütün kurucularından olan siyasi büro şefi Abdülgani Birader'in başkanlık edeceği haberlerine... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T11:55+0300

2021-09-03T11:55+0300

2021-09-03T12:15+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

hükümet

zabihullah mücahid

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Taliban'ın yeni Afganistan hükümetini bugün açıklaması beklenirken, Sputnik'e konuşan örgütün sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basında çıkan haberleri 'dedikodu' diyerek yalanladı.Öncesinde çıkan haberlerde yeni Afgan hükümetine Taliban siyasi ofis şefi Abdülgani Birader'in liderlik edeceği ve ölmüş bulunan Taliban lideri Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammad Yakub ve Taliban sözcüsü Şer Muhammad Abbas Stanikzai'nin hükümette üst düzey görevlerde bulunacağı duyumu aktarılmıştı."Yeni hükümetle ilgili güvenilir bilgi yok, sadece söylenti var, bunlar doğru değil" diyen Taliban Sözcüsü Mücahid, hükümetin yeni yapısının bugün resmen açıklanacağı iddialarını da reddetti.

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afganistan, taliban, hükümet, zabihullah mücahid