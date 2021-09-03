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- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/taliban-sozcusunden-yeni-afgan-hukumetiyle-ilgili-haberlere-yalanlama--1048573218.html
Taliban Sözcüsü'nden yeni Afgan hükümetiyle ilgili haberlere yalanlama
Taliban Sözcüsü'nden yeni Afgan hükümetiyle ilgili haberlere yalanlama
Bugün açıklanması beklentisine girilen yeni Afgan hükümetine örgütün kurucularından olan siyasi büro şefi Abdülgani Birader'in başkanlık edeceği haberlerine... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T11:55+0300
2021-09-03T12:15+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
hükümet
zabihullah mücahid
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Taliban'ın yeni Afganistan hükümetini bugün açıklaması beklenirken, Sputnik'e konuşan örgütün sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basında çıkan haberleri 'dedikodu' diyerek yalanladı.Öncesinde çıkan haberlerde yeni Afgan hükümetine Taliban siyasi ofis şefi Abdülgani Birader'in liderlik edeceği ve ölmüş bulunan Taliban lideri Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammad Yakub ve Taliban sözcüsü Şer Muhammad Abbas Stanikzai'nin hükümette üst düzey görevlerde bulunacağı duyumu aktarılmıştı."Yeni hükümetle ilgili güvenilir bilgi yok, sadece söylenti var, bunlar doğru değil" diyen Taliban Sözcüsü Mücahid, hükümetin yeni yapısının bugün resmen açıklanacağı iddialarını da reddetti.
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afganistan, taliban, hükümet, zabihullah mücahid

Taliban Sözcüsü'nden yeni Afgan hükümetiyle ilgili haberlere yalanlama

11:55 03.09.2021 (güncellendi: 12:15 03.09.2021)
© REUTERS / STRINGERTaliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de basın toplantısı düzenlerken (Ağustos 2021)
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de basın toplantısı düzenlerken (Ağustos 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / STRINGER
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Bugün açıklanması beklentisine girilen yeni Afgan hükümetine örgütün kurucularından olan siyasi büro şefi Abdülgani Birader'in başkanlık edeceği haberlerine Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'den yalanlama geldi
Taliban'ın yeni Afganistan hükümetini bugün açıklaması beklenirken, Sputnik'e konuşan örgütün sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basında çıkan haberleri 'dedikodu' diyerek yalanladı.
Öncesinde çıkan haberlerde yeni Afgan hükümetine Taliban siyasi ofis şefi Abdülgani Birader'in liderlik edeceği ve ölmüş bulunan Taliban lideri Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammad Yakub ve Taliban sözcüsü Şer Muhammad Abbas Stanikzai'nin hükümette üst düzey görevlerde bulunacağı duyumu aktarılmıştı.
"Yeni hükümetle ilgili güvenilir bilgi yok, sadece söylenti var, bunlar doğru değil" diyen Taliban Sözcüsü Mücahid, hükümetin yeni yapısının bugün resmen açıklanacağı iddialarını da reddetti.
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