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https://tr.sputniknews.com/20210904/a-milli-futbol-takimi-2022-fifa-dunya-kupasi-avrupa-elemeleri-g-grubunda-cebelitariki-3-0-yendi-1048619360.html
A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 3-0 yendi
A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 3-0 yendi
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T23:39+0300
2021-09-05T00:06+0300
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Gruptaki üçüncü galibiyetini alan milli takım puanını 11'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise beşinci maçlar sonunda da puanla tanışamadı. Grupta Hollanda ve Norveç'in de 10'ar puanı bulunuyor.İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede milli takıma galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'dan geldi. Ay-yıldızı ekip Enes Ünal'la da bir penaltı atışından yararlanamadı.Türkiye, gruptaki altıncı karşılaşmasını 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile oynayacak.Şenol Güneş'ten ikinci yarı başında 3 değişiklikCebelitarık karşısında ilk yarıda gol gelmemesi üzerine Şenol Güneş ikinci yarı başında üç değişiklik yaptı. Enes Ünal, Zeki Çelik ve Taylan Antalyalı'yı kenara alan Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu ve Kenan Karaman'ı oyuna sürdü.Zeki'nin oyundan çıkmasıyla sol bekte maça başlayan Mert Müldür, sağ beke geçti. Sol bekte de Efecan Karaca görev yaptı.Hakan Çalhanoğlu oyunu değiştirdiMilli takımda ikinci yarı başında oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu, Cebelitarık savunmasının kilidini açtı.Halil Dervişoğlu'nun 54'üncü dakikada attığı golde pası veren Hakan, 64'üncü dakikada da ceza sahası dışından attığı golle oyunu değiştiren isim oldu.Hakan'ın son dakikalarda bir şutu da direkten döndü.A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası Eleme grubu maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.Milli takım, bu karşılaşmadan önceki son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.Milli takımın Cebelitarık karşısında ilk golünü atan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 5'inci maçta 2'nci kez gol sevinci yaşadı.Hakan Çalhanoğlu 61'inci maçında 14'üncü golünü, Kenan Karaman da 27'inci maçında 6'ncı golünü atmayı başardı.
https://tr.sputniknews.com/20210904/a-milli-kadin-voleybol-takimi-hollanda-karsisinda-turkiye-1-0-one-gecti-1048614005.html
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futbol, son dakika

A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 3-0 yendi

23:39 04.09.2021 (güncellendi: 00:06 05.09.2021)
© AATürkiye A Milli Futbol Takımı
Türkiye A Milli Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.
Gruptaki üçüncü galibiyetini alan milli takım puanını 11'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise beşinci maçlar sonunda da puanla tanışamadı. Grupta Hollanda ve Norveç'in de 10'ar puanı bulunuyor.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede milli takıma galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'dan geldi. Ay-yıldızı ekip Enes Ünal'la da bir penaltı atışından yararlanamadı.
Türkiye, gruptaki altıncı karşılaşmasını 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile oynayacak.

Şenol Güneş'ten ikinci yarı başında 3 değişiklik

Cebelitarık karşısında ilk yarıda gol gelmemesi üzerine Şenol Güneş ikinci yarı başında üç değişiklik yaptı. Enes Ünal, Zeki Çelik ve Taylan Antalyalı'yı kenara alan Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu ve Kenan Karaman'ı oyuna sürdü.
Zeki'nin oyundan çıkmasıyla sol bekte maça başlayan Mert Müldür, sağ beke geçti. Sol bekte de Efecan Karaca görev yaptı.

Hakan Çalhanoğlu oyunu değiştirdi

Milli takımda ikinci yarı başında oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu, Cebelitarık savunmasının kilidini açtı.
Halil Dervişoğlu'nun 54'üncü dakikada attığı golde pası veren Hakan, 64'üncü dakikada da ceza sahası dışından attığı golle oyunu değiştiren isim oldu.
Hakan'ın son dakikalarda bir şutu da direkten döndü.
A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında karşılaştığı Hollanda’yı 3-0 mağlup etti ve Avrupa üçüncüsü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
YAŞAM
Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü oldu
Dün, 18:43
2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası Eleme grubu maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.
Milli takım, bu karşılaşmadan önceki son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.
Milli takımın Cebelitarık karşısında ilk golünü atan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 5'inci maçta 2'nci kez gol sevinci yaşadı.
Hakan Çalhanoğlu 61'inci maçında 14'üncü golünü, Kenan Karaman da 27'inci maçında 6'ncı golünü atmayı başardı.
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