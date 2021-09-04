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- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210904/bm-13-eylulde-cenevrede-afganistan-icin-insani-yardim-konferansi-duzenleyecek-1048601457.html
BM, 13 Eylül'de Cenevre'de Afganistan için insani yardım konferansı düzenleyecek
BM, 13 Eylül'de Cenevre'de Afganistan için insani yardım konferansı düzenleyecek
Birleşmiş Milletler (BM), 13 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Afganistan için bakanlar düzeyinde insani yardım konferansı düzenleyecek. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T00:49+0300
2021-09-04T00:49+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
kabil
cenevre
birleşmiş milletler (bm)
yardım
konferans
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Afganistan'da hayati derecede önem taşıyan insani yardımların devam edebilmesi için gereken fonun tamamlanabilmesi amacıyla Cenevre'de üst düzey katılımlı konferans düzenleneceğini duyurdu.Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de konferansa katılmak için Cenevre'ye seyahat edeceğini belirtti.BM, Afganistan'da insani yardımlara devam edebilmesi için 1.3 milyar dolar fona ihtiyaç duyuyor ancak şimdiye kadar bu fonun sadece yüzde 39'u tamamlandı.BM'nin insani felaket riski yaşanabileceği uyarısı yaptığı Afganistan'da 38 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.BM yetkilileri, her 3 Afganistan vatandaşından birinin bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmediğini belirtiyor.BM'ye göre, 5 yaş altı Afgan çocukların yaklaşık yarısının gelecek 12 ay içinde aşırı derece yetersiz beslenmeye maruz kalabileceği tahmin ediliyor.ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210904/afganistanda-yeni-hukumete-molla-biraderin-liderlik-etmesi-bekleniyor-1048600599.html
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afganistan, kabil, cenevre, birleşmiş milletler (bm), yardım, konferans, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

BM, 13 Eylül'de Cenevre'de Afganistan için insani yardım konferansı düzenleyecek

00:49 04.09.2021
© AP PhotoAfganistan - Taliban - Savaş - Halk - Kabil
Afganistan - Taliban - Savaş - Halk - Kabil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AP Photo
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Birleşmiş Milletler (BM), 13 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Afganistan için bakanlar düzeyinde insani yardım konferansı düzenleyecek.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Afganistan'da hayati derecede önem taşıyan insani yardımların devam edebilmesi için gereken fonun tamamlanabilmesi amacıyla Cenevre'de üst düzey katılımlı konferans düzenleneceğini duyurdu.
Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de konferansa katılmak için Cenevre'ye seyahat edeceğini belirtti.
BM, Afganistan'da insani yardımlara devam edebilmesi için 1.3 milyar dolar fona ihtiyaç duyuyor ancak şimdiye kadar bu fonun sadece yüzde 39'u tamamlandı.
BM'nin insani felaket riski yaşanabileceği uyarısı yaptığı Afganistan'da 38 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.
BM yetkilileri, her 3 Afganistan vatandaşından birinin bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmediğini belirtiyor.
BM'ye göre, 5 yaş altı Afgan çocukların yaklaşık yarısının gelecek 12 ay içinde aşırı derece yetersiz beslenmeye maruz kalabileceği tahmin ediliyor.
Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin şefi Molla Birader Ahund ve Taliban müzakere heyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
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00:22
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ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.
ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.
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