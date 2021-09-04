https://tr.sputniknews.com/20210904/bm-13-eylulde-cenevrede-afganistan-icin-insani-yardim-konferansi-duzenleyecek-1048601457.html

BM, 13 Eylül'de Cenevre'de Afganistan için insani yardım konferansı düzenleyecek

BM, 13 Eylül'de Cenevre'de Afganistan için insani yardım konferansı düzenleyecek

Birleşmiş Milletler (BM), 13 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Afganistan için bakanlar düzeyinde insani yardım konferansı düzenleyecek. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T00:49+0300

2021-09-04T00:49+0300

2021-09-04T00:49+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

kabil

cenevre

birleşmiş milletler (bm)

yardım

konferans

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Afganistan'da hayati derecede önem taşıyan insani yardımların devam edebilmesi için gereken fonun tamamlanabilmesi amacıyla Cenevre'de üst düzey katılımlı konferans düzenleneceğini duyurdu.Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de konferansa katılmak için Cenevre'ye seyahat edeceğini belirtti.BM, Afganistan'da insani yardımlara devam edebilmesi için 1.3 milyar dolar fona ihtiyaç duyuyor ancak şimdiye kadar bu fonun sadece yüzde 39'u tamamlandı.BM'nin insani felaket riski yaşanabileceği uyarısı yaptığı Afganistan'da 38 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.BM yetkilileri, her 3 Afganistan vatandaşından birinin bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmediğini belirtiyor.BM'ye göre, 5 yaş altı Afgan çocukların yaklaşık yarısının gelecek 12 ay içinde aşırı derece yetersiz beslenmeye maruz kalabileceği tahmin ediliyor.ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

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afganistan, kabil, cenevre, birleşmiş milletler (bm), yardım, konferans, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı