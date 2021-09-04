https://tr.sputniknews.com/20210904/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-rize-genisletilmis-il-danisma-toplantisinda-konusuyor-1048613271.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor

AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T18:08+0300

2021-09-04T18:08+0300

2021-09-04T18:28+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:- Gazete küpürleri üzerinden partimizi kapatmak istediler, terör örgütlerini üzerimize saldılar ama başaramadılar.-Tüm oyunları birer birer bozduk. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye çıktığımız yolda alnımız ak, başımız dik yürüyoruz.-Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm oyunları birer birer bozduk. Muhalefetin çapsızlığına, riyakârlığına, vesayet özlemine de aynı şekilde birçok kez şahit olduk.- CHP, bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor.-FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez ziyaret etmedi.-Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun.

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recep tayyip erdoğan