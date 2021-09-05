https://tr.sputniknews.com/20210905/6-kisinin-oldugu-tren-kazasindan-sonra-makinistten-tepki-ceken-yorum-benim-16-lesim-var-1048625817.html

6 kişinin öldüğü tren kazasından sonra makinistten tepki çeken yorum: Benim 16 leşim var

6 kişinin öldüğü tren kazasından sonra makinistten tepki çeken yorum: Benim 16 leşim var

Tekirdağ'da trenle minibüsün çarpışması sonucu 6 kişinin vefat ettiği kazadan sonra TCDD makinisti, sosyal medyadan "Bendeki leş sayısı 16. 6 daha lazım iki... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T11:55+0300

2021-09-05T11:55+0300

2021-09-05T11:59+0300

türkiye

tren kazası

tekirdağ

yorum

tepki

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazanın ardından TCDD'de görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen makinist M.A.K., sosyal medyada kaza haberinin altına "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" diye yorum yaptı. TCDD, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde, Cumartesi saat 08.00 sıralarında, Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.'6 daha lazım iki takım kurmam için'Kaza sonrası sosyal medya kullanıcıları da üzüntülerini dile getirirken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen M.A.K.nin yaptığı yorum ise dikkat çekti. M.A.K. yaptığı yorumda, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" ifadelerine yer verdi. M.A.K.'nin yorumu üzerine başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Böyle yorumlar yaparak tepki toplama kardeşim" diye uyarıda bulundu. M.A.K., bu kez de sosyal medya kullanıcısına cevap olarak, "Önemli değil abim" diye cevap verdi. M.A.K.'nın, gelen tepkiler üzerine yorumlarını yaklaşık 6 saat sonra sildiği görüldü. TCDD'den konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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tren kazası, tekirdağ, yorum, tepki