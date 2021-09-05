https://tr.sputniknews.com/20210905/cumhurbaskani-erdogan-a-milli-erkek-voleybol-takimini-tebrik-etti-1048633252.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Erkek... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T18:20+0300

2021-09-05T18:20+0300

2021-09-05T18:21+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüştü.Kalan karşılaşmalar hakkında Özbey'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok iyiler, smaçlar falan o biçim. Efe'yi de hakikaten iftiharla seyrettim" dedi.Ramazan Efe Mandıracı'nın Boşnak olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başantrenör Özbey, "Boşnak göçmeni ama ailesi İzmir'de yaşıyor. Arkas'ta oynuyor ve çok yetenekli" cevabını verdi.Efe'yi gözlerinden öptüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Çok selam söyle. İnşallah başarılar diliyorum. Bütün arkadaşlara selamlar" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı