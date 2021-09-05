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Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Erkek... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T18:20+0300
2021-09-05T18:20+0300
2021-09-05T18:21+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüştü.Kalan karşılaşmalar hakkında Özbey'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok iyiler, smaçlar falan o biçim. Efe'yi de hakikaten iftiharla seyrettim" dedi.Ramazan Efe Mandıracı'nın Boşnak olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başantrenör Özbey, "Boşnak göçmeni ama ailesi İzmir'de yaşıyor. Arkas'ta oynuyor ve çok yetenekli" cevabını verdi.Efe'yi gözlerinden öptüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Çok selam söyle. İnşallah başarılar diliyorum. Bütün arkadaşlara selamlar" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti 18:20 05.09.2021 (güncellendi: 18:21 05.09.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü
Nedim Özbey ile telefonda görüştü.
Kalan karşılaşmalar hakkında Özbey'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Çok iyiler, smaçlar falan o biçim. Efe'yi de hakikaten iftiharla seyrettim" dedi. Ramazan Efe Mandıracı'nın Boşnak olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
başantrenör Özbey,
"Boşnak göçmeni ama ailesi İzmir'de yaşıyor. Arkas'ta oynuyor ve çok yetenekli"
cevabını verdi.
Efe'yi gözlerinden öptüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Tebrik ediyorum. Çok selam söyle. İnşallah başarılar diliyorum. Bütün arkadaşlara selamlar" ifadelerini kullandı.