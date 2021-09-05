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Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
Adıyaman'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsüne, yoldan geçen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilk müdahalede bulundu. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T00:42+0300
2021-09-05T00:42+0300
2021-09-05T00:42+0300
türkiye
müdahale
belediye başkanı
kaza
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Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.Gölbaşı yönünde ilerleyen Emre Keleş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.Olay yerinden makam aracıyla geçen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale ederek sağlık görevlilerine bilgi verdi. Keleş, gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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müdahale, belediye başkanı, kaza
Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
Adıyaman'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsüne, yoldan geçen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilk müdahalede bulundu.
Kaza, öğleden sonra
Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.
Gölbaşı yönünde ilerleyen Emre Keleş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün
direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu
şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Olay yerinden makam aracıyla geçen
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç
,
kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale ederek
sağlık görevlilerine bilgi verdi.
Keleş, gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.