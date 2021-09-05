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Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
Adıyaman'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsüne, yoldan geçen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilk müdahalede bulundu. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T00:42+0300
2021-09-05T00:42+0300
türkiye
müdahale
belediye başkanı
kaza
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Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.Gölbaşı yönünde ilerleyen Emre Keleş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.Olay yerinden makam aracıyla geçen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale ederek sağlık görevlilerine bilgi verdi. Keleş, gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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müdahale, belediye başkanı, kaza

Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

00:42 05.09.2021
© İHA Adıyaman'da kazaya denk gelen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaralıya ilk müdahaleyi kendisi yaptı
 Adıyaman'da kazaya denk gelen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaralıya ilk müdahaleyi kendisi yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© İHA
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Adıyaman'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsüne, yoldan geçen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilk müdahalede bulundu.
Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.
Gölbaşı yönünde ilerleyen Emre Keleş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Olay yerinden makam aracıyla geçen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale ederek sağlık görevlilerine bilgi verdi.
Keleş, gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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