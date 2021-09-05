https://tr.sputniknews.com/20210905/kazada-yaralanan-surucuye-ilk-mudahaleyi-belediye-baskani-yapti--1048620687.html

Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Adıyaman'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsüne, yoldan geçen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilk müdahalede bulundu. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T00:42+0300

2021-09-05T00:42+0300

2021-09-05T00:42+0300

türkiye

müdahale

belediye başkanı

kaza

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Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.Gölbaşı yönünde ilerleyen Emre Keleş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.Olay yerinden makam aracıyla geçen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale ederek sağlık görevlilerine bilgi verdi. Keleş, gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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müdahale, belediye başkanı, kaza