https://tr.sputniknews.com/20210905/thyden-ic-hatlarda-hes-izni-hatirlatmasi-1048624203.html

THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması

THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması

THY, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T10:04+0300

2021-09-05T10:04+0300

2021-09-05T10:05+0300

türk hava yolları (thy)

koronavirüs

koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?

hayat eve sığar (hes)

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, şunları kaydetti:

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2021

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türk hava yolları (thy), koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? , hayat eve sığar (hes)