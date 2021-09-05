https://tr.sputniknews.com/20210905/yegeni-anlatti-trump-putinin-fikirlerine-onem-veriyordu-1048630990.html

Yeğeni anlattı: Trump, Putin’in fikirlerine önem veriyordu

Yeğeni anlattı: Trump, Putin’in fikirlerine önem veriyordu

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump, amcasının iktidarı döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fikirlerine çok önem verdiğini söyledi. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T16:03+0300

2021-09-05T16:03+0300

2021-09-05T16:04+0300

abd

rusya

vladimir putin

donald trump

mary trump

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Business Insider’a konuşan yeğen Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, amcasını etkilemediğini zira amcasının Putin’in fikirlerine daha çok değer verdiğini anlattı.Amcasının diplomasi ile uğraşmak isteyen kişilerle meşgul olmak istemediğini kaydeden Trump, “Onun için tek önemli şey güçlülük olarak addettiği şeyler” dedi.

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abd, rusya, vladimir putin, donald trump, mary trump