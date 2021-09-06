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2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan kareler
16:19 06.09.2021 (güncellendi: 16:37 06.09.2021)
2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri’nin finalistleri belli oldu. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmaya katılan fotoğraflar yine insan yüzünü güldürüyor.
Bu yıl 7 binin üzerinde başvurudan seçilen 42 finalistin yarıştığı etkinlik, vahşi yaşamın korunması konusuna mizah yoluyla dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yarışmada elde edilen gelirin yüzde 10’u, ‘Save Wild Orangutans’ adlı hayvan koruma örgütüne bağışlanacak.
Yarışmanın finalistlerinden bazıları, Sputnik'in galerisinde.
© Fotoğraf : Roland Kranitz / Comedy Wildlife Photo Awards
2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistlerinden Macar fotoğrafçı Roland Kranitz'in Tuttum Seni başlıklı çalışması
2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistlerinden Macar fotoğrafçı Roland Kranitz'in Tuttum Seni başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Philipp Stahr / Comedy Wildlife Photo Awards
Yarışmanın finalistlerinden Alman fotoğrafçı Philipp Stahr'ın Tatlı dudaklar öpüşmek içindir başlıklı fotoğrafı
Yarışmanın finalistlerinden Alman fotoğrafçı Philipp Stahr'ın Tatlı dudaklar öpüşmek içindir başlıklı fotoğrafı
© Fotoğraf : Sarosh Lodhi / Comedy Wildlife Photo AwardsYarışmanın finalistlerinden Hintli fotoğrafçı Sarosh Lodhi'nin Zafer Dansı başlıklı fotoğrafı
Yarışmanın finalistlerinden Hintli fotoğrafçı Sarosh Lodhi'nin Zafer Dansı başlıklı fotoğrafı
© Fotoğraf : Ken Jensen / Comedy Wildlife Photo Awardsİngiliz fotoğrafçı Ken Jensen'in Öf! başlıklı çalışması
İngiliz fotoğrafçı Ken Jensen'in Öf! başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Gurumoorthy K / Comedy Wildlife Photo AwardsYarışmanın finalistlerinden Hintli fotoğrafçı Gurumoorthy K'nın Yeşil Stilist başlıklı çalışması
Yarışmanın finalistlerinden Hintli fotoğrafçı Gurumoorthy K'nın Yeşil Stilist başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Arthur Trevino / Comedy Wildlife Photo AwardsYarışmanın finalistlerinden ABD'li fotoğrafçı Arthur Trevino'nun Ninja Çayır Köpeği! başlıklı çalışması
Yarışmanın finalistlerinden ABD'li fotoğrafçı Arthur Trevino'nun Ninja Çayır Köpeği! başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Aditya Kshirsagar / Comedy Wildlife Photo Awards
Hintli fotoğrafçı Aditya Kshirsagar'ın Gülen Yılan başlıklı çalışması
Hintli fotoğrafçı Aditya Kshirsagar'ın Gülen Yılan başlıklı çalışması
© Fotoğraf : John Speirs / Comedy Wildlife Photo Awardsİngiliz fotoğrafçı John Speirs'in 'Sanırım Yaz Bitti' başlıklı fotoğrafı
İngiliz fotoğrafçı John Speirs'in 'Sanırım Yaz Bitti' başlıklı fotoğrafı
© Fotoğraf : Wenona Suydam / Comedy Wildlife Photo AwardsYarışmnın finalistlerinden ABD'li fotoğrafçı Wenona Suydam'ın görüntülediği adeta poz veren boz ayı
Yarışmnın finalistlerinden ABD'li fotoğrafçı Wenona Suydam'ın görüntülediği adeta poz veren boz ayı
© Fotoğraf : Charlie Page / Comedy Wildlife Photo AwardsYarışmanın finalistlerinden İngiliz fotoğrafçı Charlie Page'nin Peekaboo başlıklı fotoğrafı, Kanada'daki Lee Vadisi Parkı'nda çekildi
Yarışmanın finalistlerinden İngiliz fotoğrafçı Charlie Page'nin Peekaboo başlıklı fotoğrafı, Kanada'daki Lee Vadisi Parkı'nda çekildi
© Fotoğraf : Joshua Galicki / Comedy Wildlife Photo AwardsYarışmanın finalistlerinden ABD'li fotoğrafçı Joshua Galicki'nin Bu Plaj İçin Fazla Seksiyiz başlıklı çalışması
Yarışmanın finalistlerinden ABD'li fotoğrafçı Joshua Galicki'nin Bu Plaj İçin Fazla Seksiyiz başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Nicolas de VAULX / Comedy Wildlife Photo AwardsYarışmanın finalistlerinden Fransız fotoğrafçı Nicolas de VAULX'ın 'Bu lanet pencere nasıl açılır?' başlıklı fotoğrafında yemek bulmak için bir evin içine girmeye çalışan rakun görüntülendi
Yarışmanın finalistlerinden Fransız fotoğrafçı Nicolas de VAULX'ın 'Bu lanet pencere nasıl açılır?' başlıklı fotoğrafında yemek bulmak için bir evin içine girmeye çalışan rakun görüntülendi
© Fotoğraf : Martina Novotna / Comedy Wildlife Photo AwardsYarışmanın finalistlerinden İngiliz fotoğrafçı Martina Novotna'nın Kıkırdama Bey başlıklı çalışması
Yarışmanın finalistlerinden İngiliz fotoğrafçı Martina Novotna'nın Kıkırdama Bey başlıklı çalışması